La comunitat musulmana de Manresa celebra la festa del sacrifici entre mesures anti-Covid

La comunitat musulmana celebra aquest divendres la festa del sacrifici, coneguda també com a festa del xai, una de les dates més importants del calendari dels fidels de l'Islam. El coronavirus, però, que ja va afectar el Ramadà durant la primavera, també ha marcat la celebració de la festa del sacrifici de Manresa i ha obligat les seves dues mesquites, l'el Fath i la Mousaab ibn Oumari, a coordinar-se per trobar un espai on complir amb les condicions sanitàries obligades per la pandèmia durant la pregària d'aquest dia tan assenyalat.En coordinació amb l'Ajuntament i amb la col·laboració i suport de Mossos d'Esquadra, Policia Local i Protecció Civil, la pregària ha pogut portar-se a terme al camp de futbol de terra de la zona esportiva del Congost. Per fer-ho, però, s'ha marcat el sòl amb quadrícules de 2 metres per a mantenir la distància de seguretat entre els fidels.La comunitat ha volgut agrair especialment la tasca dels cossos policials i de la regidoria de Nova Ciutadania amb els seus tècnics.La festa del sacrifici és una de les dues celebracions més importants del calendari islàmic. La celebració rep diversos noms, com la festa gran o la festa del xai, ja que és l'animal que se sol sacrificar més sovint.Aquest dia, en tot el món islàmic, les famílies maten un animal de manera ritual (sovint un xai, tal com es diu que va fer el patriarca) en record de l'acte d'Abraham; a continuació s'organitza un gran àpat i els creients es retroben en família i entre amics i es fan regals als infants. És un dia de perdó i d'oblit de malentesos, així com d'ajuda als més necessitats, ja que, segons la tradició, la família només es pot quedar amb una tercera part de l'animal sacrificat i la resta s'ha de compartir.

