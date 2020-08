«El cànnabis obre la porta a atacar patologies des de noves perspectives»

Una planta de cànnabis Foto: Pixabay

La nostra idea és consolidar la nostra marca com a productor autoritzat de Catalunya pel subministrament de la indústria farmacèutica

Com més control sobre les condicions i paràmetres de l'entorn, més es pot arribar a estrènyer el nombre de collites de cànnabis en un any Foto: Cedida

Al final les rendes del canvi vindran pel suport de la comunitat científica i dels col·legis de farmacèutics

El món del cànnabis és un món encara força desconegut i pendent de regulació a l'estat espanyol. Una planta amb propietats terapèutiques que obre tot un nou camp d'exploració i investigació per combatre patologies. Diversos països com Canada, Israel o Alemanya ja han començat a regular l'ús mèdic d'aquestes substàncies per a pacients degudament receptats, esdevenint pioners en aquest camp, amb tots els seus inconvenients.parlem amb Lluís Comas, CEO de Canamedics. Una empresa santcugatenca que està en procés d'obtenció d'una llicència a través de l'Agència del Medicament per poder començar a cultivar cànnabis per a l'exclusiu ús medicinal i científic. La companyia té la voluntat de consolidar-se com a productor autoritzat de Catalunya pel subministrament de la indústria farmacèutica per poder fer front a una futura demanda quan es regularitzi al país. Un mercat que encara està pendent per descobrir a la majoria de països del sud d'Europa.- En general, la indústria cannàbica està formada per tres grans potes: la d'ús recreatiu, la del cànem i la d'ús medicinal i científic. Pel que fa a l'ús recreatiu o lúdic, a Espanya existeix una no-regulació sobre el consum propi. Això vol dir, que hi ha una mena de buit penal sempre que no afecti la salut pública. La producció de cànnabis pel consum està perseguida legalment, però no consumir-ne. Vaja, que no està definit que és legal, però sí què és il·legal.La segona pota és la producció del cànem, unes varietats de cànnabis que es conrea per a la producció industrial de fibres i llavors de la planta amb les quals es poden elaborar diferents productes de cosmètica, tèxtil i inclús de construcció. Aquestes varietats tenen una baixa concentració de THC, que és el component amb major psicoactivitat de la planta. No obstant això, aquestes poden contenir CBD i altres principis actius trobats en cànnabis que han demostrat tenir beneficis mèdics i científics. Al nostre país hi ha molts cultius de cànem, ja que no es necessita llicència perquè la seva finalitat és recollir les fibres i llavors. La problemàtica sorgeix quan els cultivadors de cànem aprofiten el conreu per obtenir principis actius; CBD principalment.- Exacte. La producció legal de varietats de cànnabis i els seus principis actius per la indústria farmacèutica. Uns ingredients que s'han de produir en unes condicions i mesures extraordinàriament exigents, altament supervisades, molt higièniques i per productors autoritzats.- No, no es regula la seva producció per a un ús farmacèutic. Amb això no vull dir que el seu sistema de producció no segueixi uns estrictes protocols agrícoles, però no hi ha cap mena de regulació. Una manca del control de qualitat del producte per falta de supervisió, com sí que es vigila el cultiu de cànnabis autoritzat per al seu ús mèdic o científic. Al cap i a la fi, és un escenari on el principal perjudicat acaba sent el consumidor dels productes de cànem perquè sense control es genera indefensió i desinformació que a part que també pot acabar afectant el conjunt de la indústria del cànnabis.Principalment la nomenclatura. Al cap i a la fi, el cànnabis és la planta regulada i planificada i la marihuana no. Però si volem diferenciar entre cànnabis d'ús lúdic (marihuana) i cànnabis d'ús mèdic o científic, la principal diferència rau en la genètica d'origen i en l'espectre de principis actius i molècules que es busquen potenciar o reduir segons un cas o altre. A més, dels rigorosos controls de qualitat i higiene.- Sí. Actualment a Espanya només hi ha quatre firmes productores oficials. És cert però, que l'Agència del Medicament està rebent multitud de sol·licituds darrerament, tot i que també sabem que abans d'atorgar-les s'ho miren amb molta lupa. És un procés de certificació molt llarg i complicat que generalment dura més d'un any.- La nostra idea és consolidar la nostra marca com a productor autoritzat de Catalunya pel subministrament de la indústria farmacèutica. En un primer moment, tot el que produïm serà d'exportació on sí s'hagi regulat el seu accés medicinal, ja que avui dia a l'estat espanyol no es pot. Alhora, també serviria com a procés d'aprenentatge pel dia que s'obri el mercat local i no haver de dependre d'importació estrangera. Tenir capacitat de producció local, assegurar que no hi hagi desproveïment i poder fer front a una futura demanda quan es regularitzi en uns anys.- Sí que n'hi ha, però són per casos molt concrets i aprovats específicament per l'Agència del Medicament després de molts anys de proves. Només es recepten per a pacients perquè tolerin millor la quimioteràpia, per combatre -entre d'altres- l'espasticitat de l'esclerosi múltiple i per alleujar els símptomes en pacients de VIH. Quan parlem de regulació i apertura del mercat medicinal, parlem d'un model similar al que es pot observar a Alemanya.És un tema molt complex de desenvolupar, però de forma molt resumida, al país germànic, existeix un llistat de patologies i simptomatologies molt clares acompanyat d'un gran volum d'estudis mèdics i científics al darrere que aproven el consum de productes derivats dels principis actius del cànnabis que es distribueixen únicament a través de farmàcies i hospitals clínics. El metge, segons cada cas particular, pot receptar al pacient dosis molt concretes i personalitzades que serveixen com a medicaments complementaris al tractament troncal. Per aquestes dosis tan específiques, les farmàcies elaboren les anomenades fórmules magistrals.- Són els medicaments destinats a pacients individualitzats, preparats pel farmacèutic, o sota la seva direcció, per complimentar expressament una prescripció o recepta mèdica detallada amb les substàncies que inclouen. Aquests establiments tenen el material adient amb diferents concentracions dels principis actius del cànnabis, des de la mateixa flor, extractes, pastilles de gel... que han estat produïts per llicències i analitzats meticulosament a través de controls sanitaris. Les farmàcies preparen allà mateix la fórmula precisa que el metge ha receptat.- Crec que encara tenim per anys. És una àrea que, malgrat que en molts països ja s'està desenvolupant, encara és molt inexplorada. La idea és potenciar i invertir en una indústria que girarà sobre les plantes medicinals i que comenci a contemplar ingredients que surtin de recursos naturals per l'ús medicinal per deixar més de banda aquells models completament sintètics.Pensem que al final les rendes del canvi vindran pel suport de la comunitat científica i dels col·legis de farmacèutics. Serà el mateix col·lectiu sanitari qui començarà a veure els beneficis que poden suposar pels pacients aquest tipus de producte. Per tant, es requerirà una regulació per contemplar-los com una opció legal en el mercat. Sí que és cert però, que hi ha una part del sector que demana prudència, anar a poc a poc i consolidar els resultats i efectes d'aquests productes a llarg termini.- Absolutament. Països com el Canadà, Israel o Alemanya han estat els camps d'investigació més potents pel que fa a l'ús terapèutic dels principis actius del cànnabis. En el cas del Canadà, no només ha començat a establir regulacions del camp mèdic, sinó també de la branca recreativa. Això ha provocat que pateixin diversos problemes que han anat reformant a cop de noves regulacions segons l'evolució de la situació. Veient els resultats d'allà serà més fàcil aplicar-los aquí amb més solvència. Al cap i a la fi, es tracta d'un procés de prova i error.Estem acabant d'ultimar els últims detalls i tancar acords per presentar la documentació final i entregar-la a l'Agència del Medicament de cara al setembre. La nostra previsió és que ens donin llum verda a l'autorització abans que acabi l'any. Si tot va bé, podríem començar a construir les instal·lacions ràpidament i tenir la primera collita llesta el mes de setembre de 2021, després de les corresponents inspeccions i certificacions amb la llicència definitiva sota del braç.- Si parlem de l'ús lúdic, imagino que hi ha més efectes adversos que positius. Però si parlem del terapèutic, en molts casos està relacionat amb la mitigació del dolor o amb la reducció d'impulsos nerviosos. Els principis actius del cànnabis interactuen amb el sistema endocannabinoide. Un sistema que es va descobrir fa poc, uns 20 anys, i que té relació amb totes aquelles malalties encara força desconegudes com el Parkinson, l'esclerosis, l'alzheimer o altres malalties neurològiques. També s'ha vist que serveixen per problemes intestinals, trastorns de la son, depressió o ansietat. Amb el cànnabis s'obre la porta per atacar patologies des de noves perspectives que podria permetre eixamplar el ventall i trobar solucions a partir de les plantes medicinals.- A l'exterior, a l'aire lliure, és una collita a l'any. Però ara, amb cultius interiors de varietats modificades genèticament i creant una atmosfera òptima es pot reduir el cicle a només dos mesos per cada collita. Com més control sobre les condicions i paràmetres de l'entorn, més es pot arribar a estrènyer el nombre de collites l'any, podent inclús arribar a set o vuit collites en 12 mesos.Per qüestions de seguretat. Som coneixedors que en altres punts del món, una vegada s'ha descobert la ubicació d'hivernacles o plantes de tractament de cànnabis hi ha hagut incidents seriosos. Per tant, per ara i amb la voluntat de ser cautelosos i diligents, hem de mantenir la ubicació desconeguda. El que sí que podem dir és que es trobarà en un punt de la demarcació de Barcelona.

