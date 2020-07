Així és la nova opció que arriba a WhatsApp aquest agost

WhatsApp prepara novetats. Segons informa el portal WABetaInfo, l'app està desenvolupant una opció per a silenciar per sempre els xats grupals i individuals dels quals no vulguis rebre notificacions.Ara per ara, WhatsApp només permet ocultar les comunicacions com a màxim un any. Amb aquesta novetat, doncs, ampliaria aquest termini de manera indefinida. Tal com passa ara, l'opció de silenciar es podrà reverir en qualsevol moment i tornar a activar les notificacions.Aquesta opció se suma a les altres novetats anunciades per WhatsApp en les últimes setmanes. Entre elles, buscar missatges concrets per data, poder pagar a través de la plataforma o poder utilitzar el mateix compte en 4 dispositius diferents.

