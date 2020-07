Brussel·les dona llum verda al fons de 10.000 milions d'euros del govern espanyol per ajudar les empreses

La Comissió Europea ha donat llum verda aquest divendres al fons de 10.000 milions d'euros del govern espanyol per ajudar empreses que tenen problemes de solvència derivats de la crisi provocada per la Covid-19. L'executiu europeu ha aprovat el fons després de comprovar que s'ajusta a les normes temporals europees en matèria d'ajudes d'estat i considera que és una mesura "necessària", "adequada" i "proporcionada" per "posar remei a les greus pertorbacions econòmiques" causades per la pandèmia.Pel que fa a les mesures de recapitalització, la Comissió Europea constata que l'ajuda només està disponible si no hi ha "cap altra solució adequada disponible" i si la intervenció és "d'interès comú".També justifica la seva decisió perquè el fons "garanteix una remuneració adequada a l'Estat" i "incentiva els beneficiaris" a "reemborsar com abans millor les ajudes".En el cas de les ajudes d'instruments de deute subordinat, l'executiu comunitari apunta que si les intervencions superen els límits fixats sobre el volum de negoci i sobre la massa salarial de les empreses s'hauran de complir "completament" les "condicions estrictes" del marc temporal europeu

