ERC assegura que a Catalunya «no estem prou preparats per afrontar una emergència nuclear»

El diputat d'ERC Lluís Salvadó ha agraït el treball i la disponibilitat del Síndic de Greuges, Rafel Ribó, en atendre la petició i preocupació que li van traslladar les alcaldies afectades per la seguretat externa de les centrals nuclears ubicades a les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona.Ho ha fet durant la compareixença del Síndic a la Comissió d’Interior del Parlament, per presentar l’Informe “Deficiències en matèria d’emergència nuclear”.Salvadó ha dit que “ens sembla imprescindible que ens preocupem i treballem des del Parlament, no només quan tenim els accidents damunt la taula, sinó quan tenim evidències prou clares de què no estem prou preparats per afrontar una emergència nuclear important com ens mostra l’informe del Síndic”.“Les evidències estan prou identificades en documents del propi “Consejo de Seguridad Nuclear”, en les denúncies fetes de manera reiterada des de fa dècades per les alcaldies dels municipis afectats, i en el fet que l’Estat espanyol no ha aplicat els aprenentatges que se’n deriven de l’accident de Fukushima del 2011”. Ha afirmat el diputat.Salvadó que ha qualificat la situació “d’urgència històrica”, ha recordat que “el grup parlamentari republicà té registrada la petició de creació d’una Comissió d’Estudi sobre la Seguretat Nuclear al Parlament, i esperem que es pugui constituir les setmanes vinents per així pressionar a les diferents administracions perquè el territori estigui en molt millors condicions a l’hora d’afrontar qualsevol incidència”.El diputat republicà ha denunciat que el darrer simulacre general d’emergència nuclear es va dur a terme fa 33 anys i que la transposició de la modificació de la directiva Euratom del 2014 encara no ha arribat al PENTA. “Estem com abans del 2011 pel que fa a seguretat exterior. Sembla que l’experiència de Fukushima, on van haver d’evacuar-se municipis fins a 50 km de la central, no ha servit de res”.Salvadó ha recordat la persistència de totes les deficiències i mancances dels plans d’emergència exposades en una interpel·lació de la diputada Maria Olivares fa 22 anys. “Tot el que deia la diputada és pràcticament el mateix que ens ha explicat avui el Síndic de Greuges, i malauradament també coincideix amb les conclusions de la comissió d’estudi que es va fer al Parlament l’any 1988 arran de l’accident del reactor de Vandellòs 1”.Segons el diputat “van passant els anys i les mancances en comptes de reduir-se van creixent sense cap resposta per part de l’administració competent que és la de l’Estat espanyol, la qual ni està ni se l’espera”.Salvadó ha posat com a exemple de les mancances dels Plans d’emergència el deficient estat de línia ferroviària R-15, el tancament de les seves estacions, i la famosa carretera d’evacuació que finalitza amb un pont a Riba-roja construït al 1998, i que a l’altre costat continua en un camí de carro. “Abans tancarem la central d’Ascó que no pas estarà acabada la carretera d’evacuació”. Ha lamentat.També ha apuntat les deficiències en la cobertura de telefonia mòbil dels municipis de les zones nuclears i les mancances en les instal·lacions del Centre de Coordinació Operativa del PENTA (CECOP); així com els sistemes d’alerta i comunicació als ciutadans en emergències; o la falta d’operativitat de les estacions de classificació i descontaminació de la població.

