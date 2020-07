Mor el cineasta Alan Parker, director de «L'exprés de Mitjanit» i «Crema Mississipi»

El cineasta Alan Parker ha mort a l'edat de 76 anys aquest divendres, segons ha anunciat el British Film Institue. Parker és conegut per obres com "L'Exprés de Mitjanit", o bé l'esfereïidor retrat que va fer del Ku Klux Klan a "Crema Mississipi" i que li va valer set nominacions als Oscar. El director britànic havia estat patint una llarga malaltia a la qual no ha estat capaç de sobreposar-se.Parker també va dirigir altres llargmetratges com ara "Bugsy Malone, net d'Al Capone" (1976), "Birdy" (1984), o "Els Commitments" (1991). Al llarg d'una brillant carrera, les seves pel·lícules van guanyar 19 premis BAFTA, 10 Globus d'Or i 10 Oscar.La seva última gran peça va ser "La Vida de David Gale", un drama judicial protagonitzat per Kevin Spacy el 2003.

