Intenten fer fora de casa seva amb cops i amenaces racistes un veí de la Selva del Camp

Veïns de la Selva del Camp s'han concentrat davant l'Ajuntament durant la roda de premsa per mostrar el seu suport a Tamsir. Foto: Josep M. Llauradó

Un veí de la Selva del Camp (Baix Camp), Tamsir, denuncia haver rebut el passat 18 de juny una agressió al seu domicili per part dels propietaris de l'immoble. El cas està en mans dels jutjats de Reus, però avui diversos col·lectius del municipi li han volgut mostrar el seu suport i denunciar el que consideren que ha estat una agressió racista.I és que ara fa un mes, Tamsir, segons ha relatat avui el seu advocat Carles Perdiguero, va patir una visita poc habitual: la d'uns propietaris que volien fer-lo fora malgrat tenir el contracte i els pagaments al dia. Segons Perdiguero, la propietat va entrar "amb una barra de ferro" al pis i "sense autorització" del llogater. Després de provar de forçar la porta, van entrar i "amb crits i amenaces", alguns d'ells "xenòfobs", volien pressionar-lo perquè abandonés l'habitatge per poder-lo llogar a una altra persona. Després dels fets, Tamsir va denunciar-ho als Mossos d'Esquadra, no sense abans que aquests li demanessin la documentació.Tamsir ha assegurat avui en una concentració davant l'Ajuntament de la Selva del Camp que viu al municipi des de l'any 2016 i en aquest, que era el tercer pis en què residia, feia un any que va signar un contracte d'un total de cinc anys. Això no va ser impediment per tal que el volguessin fer fora tot i tenir "tots els justificants" conforme ha anat pagant l'import mensual corresponent.La propietat l'acusa de falsificar-los, però ell ho nega i és per això que ha acudit a la justícia, que encara no ha obert diligències per tal que s'investigui. L'advocat, Carles Perdiguero, ha demanat aquesta investigació aportant no tan sols aquests documents que acrediten el pagament sinó també un àudio enregistrat per Tamsir de part de la conversa -que de moment prefereixen no fer públic- i la baixa laboral que li va provocar el succés.Marta Minguella ha parlat avui en la roda de premsa comparant allò patit per Tamsir amb les denúncies de precarietat dels temporers a Lleida o els darrers fets succeïts als Estats Units. "Són només la punta de l'iceberg, el racisme s'evidencia en cada gest de la nostra vida quotidiana", ha afirmat. "Segons quina sigui la procedència està clar que hi haurà persones que no podran optar a una vida digna", ha afegit."Ens agradaria que el poble fos exemple de convivència i de respecte a les persones", ha assenyalat, per això demana a "les entitats i del poble i el govern" que s'impliquin en trobar una solució per a Tamsir, que des del mes de juny viu en un pis "on està amenaçat". En aquest sentit, Minguella també ha lamentat l'actitud "poc humanitzadora" dels Mossos d'Esquadra en demanar-li els papers quan havia estat ell qui havia patit una agressió.Papu, representant de Top Manta i de l'associació senegalesa de Reus, també ha assistit a la roda de premsa per mostrar el seu suport a Tamsir. "Sabem que la Selva és un poble tranquil però les coses creixen a poc a poc, si no ho aturem seguirà creixent", ha afirmat, "hem d'aturar-ho ja". La concentració ha comptat també amb la presència d'una representant de Reus Refugi. En acabar, els assistents han cridat "Tamsir, no estàs sol!".

