Estat i Barcelona indulten cinc discoteques i restaurants del front marítim

L'Estat i l'Ajuntament de Barcelona han acordat deixar alguns locals del front marítim fora de la subhasta que el govern espanyol tenia prevista, segons recull el Butlletí Oficial de l'Estat.Hisenda treu a primera subhasta 26 lots que inclouen l'espai ocupat pel McDonald's, una gasolinera Repsol i superfícies i locals situats a l'Hotel Arts i al centre comercial Marina Village, a més de places d'aparcament del mateix centre. Així, en queden al marge els establiments on ara hi ha els locals d'oci nocturn Opium, Shoko, Carpe Diem, Aqua i Ice Bar, a qui se'ls prorroga el lloguer. En el primer cas, però, només dos anys, fins que comencin les obres per ampliar-hi el Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). En la resta de casos la pròrroga és de cinc anys.L'acord arriba després que a finals de juny l'Estat comuniqués la seva intenció de subhastar els restaurants i locals d'oci nocturn del front marítim de Barcelona malgrat l'oposició de l'Ajuntament, que volia una cessió per ubicar-hi altres usos.El regidor de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha indicat que l'Ajuntament volia que aquests locals no es venguessin “per la seva ubicació delicada i per no consolidar una activitat que pot ser problemàtica en un futur”. En aquest sentit, ha destacat que el fet que es lloguin "ja és en si mateix positiu”.Martí ha admès que "segurament" l'acord no és allò que el consistori hauria volgut però ha celebrat que el preacord "evita la subhasta anunciada pel ministeri fa uns mesos" i permet avançar "vers un front marítim amb mixtura d'usos" i que la situació no hagi acabat "amb un focus de conflicte com podria acabar passant".

