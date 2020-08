Xantal Llavina: «Amb el confinament, la revolució digital s'ha avançat cinc anys»

Miki Núñez i Xantal Llavina a les piscines Picornell de Montjuïc Foto: Cedida: El Terrat

"Volem que la revolució digital arribi a tothom i que ho entenguin"

Òscar Camps i Xantal Llavina al vaixell de Proactiva Open Arms Foto: Cedida: Xantal Llavina

"Tot el contingut que he fet a la ràdio ha inspirat aquesta temporada a la tele"

Estiu, món digital, Covid-19 i canvis: Revolució 4.0. El coronavirus ha avançat cinc anys la revolució digital i la vida tal com la coneixíem s'ha vist capgirada per una pandèmia mundial que ens ha conduït fins a arribar a l'anomenada nova normalitat. Com viurem durant els pròxims anys? Les tecnologies hi tindran un paper fonamental?La segona temporada del programa dedicat als emprenedors i a la revolució digital s'estrena a TV3 el pròxim dimarts 4 d'agost a les 22.50 hores. Per conèixer més a fons com serà aquesta nova temporada televisiva del programa, produït conjuntament amb El Terrat,conversa amb la seva directora i presentadora, Xantal Llavina.- Serà un format més social que tindrà una entrevista principal feta en un espai exterior, com l'edifici intel·ligent de Campus Administratiu de la Generalitat o el vaixell de Proactiva Open Arms. Té molt de pes, també, el fet d'introduir el coronavirus i la revolució digital, amb totes aquestes tecnologies que necessitarem més que mai en el futur imminent. I, a banda de l'entrevista, hi ha un debat amb vuit persones de diferents àmbits del sector, amb qui parlem cap a on va aquest futur digital i també aquesta nova normalitat que ens ha tocat viure. Volem que la revolució digital arribi a tothom i que ho entenguin.- De manera total. Aquest programa ja estava pensat des del març amb uns capítols concrets, però durant el confinament vam modificar tot el programa. Amb el confinament, la revolució digital s'ha avançat cinc anys en 60 dies, perquè com que no es podia sortir de casa ni tenir contacte físic tots ens hem tornat més digitals. Per tant, en aquesta segona temporada, el coronavirus i la revolució digital són protagonistes.- Ho hem vist en aquesta pandèmia: videotrucades amb familiars i amics, la gent gran ha mamat la tecnologia, programes de televisió fets via Zoom, concerts de música a través d'Instagram, especialistes en impressió 3D creant respiradors per als hospitals. Hi ha hagut una vessant digital molt forta, ens hem ajudat a través de les xarxes, hem pogut anunciar què necessitàvem... Per a nosaltres, la revolució digital és paral·lela a la crisi econòmica que viurem i que requerirà que nosaltres siguem molt més digitals. Els protagonistes de la temporada són les dues coses: parlarem molt del coronavirus i també de la revolució digital, que s'ha avançat cinc anys i ens ha afectat a tots.- Començarem amb els joves, com els ha canviat aquesta revolució digital i el coronavirus. També parlarem de com ha afectat la gent gran el confinament, tenint en compte la tecnologia. En un altre programa parlem també de la crisi econòmica que durarà dos anys i en què Catalunya haurà de ser més digital. Ens movem pel tema de l'emprenedoria social, perquè necessitarem ser més solidaris que mai després de la pandèmia. I, sobretot també, com ho viuen els pobles, les ciutats i el turisme, perquè la Covid-19 ha fet que ens puguem plantejar canviar de viure en una ciutat a un poble i el turisme s'ha vist molt afectat.- Aquest programa té una part d'entreteniment, tot i que la divulgació és el més important. El punt de partida ens el dóna Miki Núñez perquè és un jove molt conegut i referent a través de les xarxes socials. A través d'ell, parlem amb els joves de quin futur es preveuen, quines expectatives tenen després de la crisi i de com veuen el món. En aquest cas concret, al plató, ens trobarem amb el Bru Esteve, d'Adolescents iCat, amb la Dèlia Brufau, actriu a Les de l'hoquei, una psicòloga i la directora general de Polítiques Digitals de la Generalitat, entre d'altres. És a dir, al plató hi haurà una barreja d'experts i persones conegudes que expliquen la seva experiència com a testimoni. Aquesta temporada és una mirada a la revolució digital, però al mateix temps una mirada a la pandèmia.- L'actriu i model Teresa Gimpera, amb qui parlarem de si la gent gran està adaptada a les noves tecnologies, de com han viscut les videotrucades durant aquests mesos, de les residències, de la gent gran que ens ha deixat i del protocol horrible d'acomiadar-se d'un familiar a través d'una pantalla. Un protocol que jo he viscut de primera mà perquè vaig perdre la meva àvia i no em vaig poder acomiadar d'ella ni agafar-li la mà. Això em va fer repensar com a directora que la tecnologia la necessitem, però que la dignitat i l'ètica amb els usos de la tecnologia és molt important. En el programa de la Catalunya digital, parlarem del teletreball que molts sectors han hagut de fer, però també de com el regulem. Hi ha sectors que no en poden fer perquè necessiten contacte directe, parlem de com encarem aquesta nova normalitat, de quines ajudes hi haurà. Els consellers Pere Aragonès i el Jordi Puigneró en aquest capítol ens diuen que Catalunya s'ha de digitalitzar en massa. Aquest coronavirus ha fet que les empreses digitals siguin les menys afectades: hem estat més que mai a les xarxes socials, hem comprat molt a través del comerç electrònic.- En el capítol amb l'Òscar Camps parlem de les desigualtats que portarà aquesta pandèmia i que haurem de buscar solucions innovadores. Sobretot, també, el que caldrà és repensar una mica aquest món. Parlem ja fa temps del canvi climàtic i que haurem de fer un món més sostenible. I en aquest capítol xerrem de la innovació, de la revolució digital i de la desigualtat que portarà aquesta pandèmia. Perquè hi haurà gent que ho passarà realment malament i tots haurem de ser més solidaris. Finalment, el periodista Marc Giró, un home de ciutat, un animal de la ciutat, i l'actor Marc Martínez, que fa més de vint anys està vivint a un poble, analitzen com ha viscut una persona de ciutat i una de poble la pandèmia i si han estat molt digitals. També parlem de restauradors que han patit la baixada de clients i s'estan digitalitzant, dels pagesos que s'han actualitzat i com han pogut treballar l'agricultura, en part, a distància. En definitiva, com s'adapten diferents activitats a partir de la pandèmia gràcies a la revolució digital.- És molt diferent: la ràdio és la ràdio i la televisió és la televisió i demanen formats molt diferents. A la tele hem volgut fer un programa més d'autor on l'entrevista i la pausa de la conversa fos a un lloc exterior perquè ens proporcioni molta intimitat perquè el convidat s'obri. I al plató sí que potser hi hauria d'haver hagut més gent, però per seguretat només hi haurà vuit convidats, respectant la distància. El format televisiu requereix també entreteniment i imatge i explicar-nos d'una altra manera. Tot el contingut que he fet a la quarta temporada de ràdio, en què he hagut de fer teletreball, ha inspirat aquesta temporada a la tele, però són totalment diferents, només ha servit per inspirar-me.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor