Els casos segueixen augmentant a l'Estat: 1.525 nous positius de coronavirus en les últimes 24 hores

Segons l'últim informe, hi ha hagut 12 defuncions en els últims set dies, quatre a Catalunya. En l'última setmana hi ha hagut 472 hospitalitzacions i 27 ingressos en UCI.Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 27.020 casos diagnosticats en els últims 14 dies a tot Espanya i 14.198 en els darrers set. Per inici de símptomes, s'han diagnosticat 8.769 casos en els últims 14 dies i 2.347 en la darrera setmana.L'Aragó és de nou la comunitat amb més casos diagnosticats en el dia previ (511). La segueixen Madrid amb 372, el País Basc amb 158 i Andalusia amb 107. Catalunya és la cinquena que més en va detectar, amb xifres lluny dels primers, amb 64 casos. Només a Ceuta no s'ha diagnosticat cap nou cas el dia previ.Des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya s'han confirmat 79.324 casos per proves diagnòstiques. És l'autonomia amb més positius confirmats acumulats. 64 el dia previ, 11.187 en els últims 14 dies i 5.008 en els darrers set. Per inici de símptomes, se n'han diagnosticat 4.032 en els últims 14 dies i 907 en la darrera setmana.En el total de defuncions, n'hi ha dos més que aquest dijous. De les dotze que hi ha hagut en els últims set dies, quatre s'han produït a Catalunya, tres al País Valencià dues a Castella i Lleó i Madrid, respectivament.Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 126.880 hospitalitzacions, 472 en els últims set dies. D'aquestes, 173 s'han produït a l'Aragó, 73 a Madrid i 44 a Andalusia. A Catalunya, 36.En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 11.777 entrades, 27 en els últims set dies. D'aquestes, sis han estat a Madrid i cinc han estat a Andalusia. A Catalunya n'hi ha hagut dues.