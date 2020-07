Defensa no fa marxa enrere i manté l'arribada al Pallars Jussà d'uns 1.200 militars

El Ministeri de Defensa no fa marxa enrere i uns 1.200 aspirants a suboficials començaran a arribar diumenge al Pallars Jussà per fer les proves a l'Acadèmia militar de Talarn, tot i les queixes dels alcaldes de la comarca. "És una qüestió de salut pública i no de política", ha dit l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases.La delegació del Govern a l'Alt Pirineu ha convocat una reunió per demanar explicacions a l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials i els seus responsables han informat que els militars arribaran amb una declaració jurada que es troben bé, se'ls prendrà la temperatura i l'ús de mascareta serà obligatori. En cas d'un comportament social "inadequat", dins o fora de l'Acadèmia, se'ls sancionarà i no podran optar a la plaça.La delegada del Govern a l'Alt Pirineu, Rosa Amoròs, ha dit que aquesta informació "arriba tard" i sense temps de reaccionar. La decisió és del Ministeri de Defensa i "està presa", ha sentenciat Amorós.A la reunió d'aquest divendres, convocada per Amorós, també hi han assistit els alcaldes del Pallars Jussà, els responsables de Salut a l'Alt Pirineu i dels Mossos d'Esquadra perquè ha considerat que havien d'estar informats de l'arribada de 1.200 persones i dels protocols que l'Acadèmia havia preparat.Dels 1.200 aspirants a suboficials, uns 300 s'allotjaran al recinte de l'Acadèmia i la resta en establiments turístics del Pallars Jussà i comarques veïnes.Cases ha demanat als veïns de Tremp que segueixin fent el mateix que fins ara: "rentat de mans, distància física i ús de mascareta". Si es compleixen tots els protocols acordats per l'Acadèmia, Maria Pilar Cases creu que "no hi ha d'haver cap risc".Les seccions pallareses de l'ANC, Òmnium, els CDR i els Consells Locals per la República també han mostrat la seva "preocupació" i "desacord" per l'arribada dels aspirants a militars des de diversos indrets de l'estat espanyol. En una carta enviada a tots els ajuntaments del Pallars Jussà i al PROCICAT de la Pobla i Tremp consideren "irresponsable" aquesta mobilitat massiva. Les entitats argumenten que "un rebrot en aquest context suposaria el desbordament dels serveis sanitaris i posaria en risc la població que hi viu".Per fer visible el seu malestar, les entitats signants de la carta han convocat una concentració, dissabte a les 20h, davant l’Ajuntament de Tremp, per mostrar el seu malestar davant l’arribada dels aspirants a suboficial. Al mateix temps, han engegat una campanya de signatures per tal de mostrar la disconformitat de la ciutadania.

