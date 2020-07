Mor als 100 anys Conxita Zendrera, editora i introductora de «Tintín» a Catalunya

L'editora Conxita Zendrera ha mort aquest dijous als 100 anys, segons ha confirmat Editorial Joventut, negoci familiar on va treballar des de la postguerra fins als anys 80. Al capdavant del departament infantil, Zendrera va ser reconeguda per introduir Les aventures de Tintín a Catalunya, editant en català i castellà les obres d'Hergé, a més de traduir personalment la versió castellana.Al llarg de la seva trajectòria també va adquirir els drets d'Els cinc, d'Enid Blyton. L'Editorial Joventut ha lamentat la pèrdua d'una de les persones "més importants" de la història de l'editorial. "Però el regal més preuat que ens deixa és el seu entusiasme per la vida i pels llibres", han expressat a través de Twitter.L'editorial ha manifestat que fins i tot als seus 100 anys d'edat, "se li il·luminava la cara com a una nena quan tenia un bon llibre entre les mans".L'Associació de Tintinaires de Catalunya, que va nomenar Zendrera sòcia honorífica, ha reivindicat la figura de l'editora, "que va portar Tintín i el seu món màgic de còmic a casa nostra fa més de 60 anys".

