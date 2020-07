Espanya és l'estat de la UE amb més casos d'infracció per aplicació incorrecta del dret europeu

Espanya és l'estat de la Unió Europea (UE) amb més casos d'infracció oberts per transposició incorrecta o aplicació errònia de directives europees. Amb 53 casos oberts, Espanya se situa per davant d'Itàlia amb 47 i de Grècia amb 42. Juntament amb Grècia, Espanya també és l'estat que més casos d'infracció tenia oberts el 31 de juliol del 2019.L'informe anual de la Comissió Europea sobre l'aplicació del dret europeu apunta que Espanya ha tancat el 2019 amb 85 casos d'infracció. A banda dels 53 anteriors, 18 més són per fer tard la transposició d'infraccions i els 14 restants per infraccions en regulacions, tractats o decisions.