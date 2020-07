El servei per a immigrants i refugiats de Barcelona atén un 10% menys d'usuaris

El Servei d’Atenció a les persones Immigrants, Emigrants i Refugiades de Barcelona (SAIER) ha atès aquest el semestre del 2020 un total d’11.114 persones, un 10% menys que el 2019 però un 45% més que el 2016. Del total de persones ateses, més del 83% es trobaven en situació irregular, el que suposa un increment respecte a les xifres de l’any 2019, quan representaven més del 78% del total.De les 11.114 persones, un 48% han estat sol·licitants d’asil, consolidant la tendència a l’alça experimentada en els darrers anys. El primer semestre de 2019, el nombre de persones d’aquest perfil eren el 46%, venint del 36% el mateix període del 2018.Pel que fa als països d’origen de les persones ateses al SAIER, les persones de nacionalitat colombiana (2.196 persones) representen el principal col·lectiu atès, per davant de les provinents de Veneçuela (1.602), que havien estat durant els dos darrers anys la primera nacionalitat en nombre d’usuaris del servei.Durant el període de confinament més estricte a causa de l’emergència sanitària, el SAIER va atendre un total de 14.311 consultes en el Servei de Primera Acollida (SPA) entre el 13 de març i el 30 de juny. Aquesta xifra inclou totes les sol·licituds que han entrat al SAIER, sigui de forma presencial, telefònica o per correu electrònic, amb independència del servei que requerissin les necessitats demandades.De les 14.311 consultes ateses pel SAIER, el 65% sol·licitaven atenció ordinària, el 35% de consultes restants s’han dividit entre atenció a persones vulnerables, urgències socials i jurídiques i assessorament a professionals, entre altres consultes.Un dels serveis més destacats que ha realitzat el SAIER durant el període de confinament ha estat el dispositiu extraordinari de repartiment de prop de 400 àpats diaris a les persones més necessitades des de la seva oficina al carrer Tarragona, consolidant d’aquesta manera al SAIER com a servei d’atenció social. Des del 2 d’abril fins al 26 de juny es van repartir un total de 35.110 àpats.Així, per tal de poder garantir millor atenció a les persones usuàries del SAIER, tant a nivell de quantitat com de qualitat, el servei es reforça amb un increment de 500.000 euros que es destinen a les entitats que gestionen el servei d’atenció i d’acompanyament a les urgències socials, així com a l’habilitació d’un nou espai per poder dur-lo a terme.

