Sánchez liderarà la governança de la recuperació i pretén «anivellar» totes les autonomies

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat als presidents de les Comunitats Autònomes que el lideratge de la governança del fons de recuperació li correspondrà a ell però que hi haurà "col·laboració multinivell", i ha demanat a tots els líders que cal garantir que tots els territoris tinguin les mateixes oportunitats. "No pot haver-hi CCAA de primera o de segona", ha afirmat."Han d'estar totes al mateix nivell, amb les mateixes oportunitats, perquè tots mereixem aquesta igualtat d'oportunitats", ha defensat durant la declaració institucional davant els mitjans de comunicació que ha ofert al costat de la presidenta de la Rioja, Concha Andreu.En la seva intervenció inicial, Sánchez ha afirmat que cal "diàleg" en "aquest moment tan crític" i ha assegurat que la trobada amb els presidents autonòmics és "un bon punt de suport per impulsar la recuperació econòmica al conjunt del país".El cap de l'executiu espanyol ha fet referència a la caiguda "inèdita" del PIB a conseqüència del confinament i ha dit que ara cal enfocar els esforços en la recuperació i abordar transformacions com la digital o l'ecològica.El govern espanyol constituirà una comissió interministerial presidida pel cap de l'executiu i crearà una unitat de seguiment del fons al gabinet de presidència. Un dels altres elements que ha anunciat Sánchez és que "hi haurà col·laboració publicoprivada a través d'un grup d'alt nivell", segons expliquen des de la Moncloa i pel que fa a la "col·laboració multinivell", es farà en diversos fòrums: en una conferència sectorial amb les comunitats autònomes -liderada per la ministra d'Hisenda- i s'introduirà en els debats habituals de les pròximes conferències de presidents.En el procés de governança també hi participaran les entitats locals, segons les mateixes fonts, que no han concretat de quina manera es farà. Sánchez ho ha traslladat durant la conferència de presidents que té lloc a La Rioja des d'aquest divendres al matí.El líder de l'executiu espanyol ha volgut reiterar als presidents autonòmics que ell serà l'encarregat de dirigir el fons de recuperació que es crearà després de l'acord sorgit del Consell Europeu, i que ho farà a través d'una comissió interministerial que presidirà ell mateix.Pedro Sánchez ha afirmat que tothom "és conscient que en els últims sis mesos s'ha viscut una situació inèdita" i ara que el virus "segueix present", el primer dels objectius és "salvar vides i protegir la salut pública".Amb aquest escenari, ha reivindicat la "triple xarxa de seguretat" dissenyada pel seu Executiu per afrontar la sortida de la crisi, formada per la posada en marxa dels Expedients de Regulació d'Ocupació, les cobertures dels aturats els contractes temporals havien expirat o les ajudes per cessament d'activitat als treballadors autònoms.

