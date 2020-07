Joan Carles I va rebre un àtic després d'abdicar i en la seva venda van desaparèixer 20 milions d'euros

Noves complicacions per la Casa Reial. Joan Carles I va rebre un àtic a Londres valorat en 62,7 milions d'euros per part del soltà Omar i que poc després va revendre en una operació on van desaparèixer 20 milions d'euros, segons informa El Confidencial . El mitjà atribueix aquesta revelació a "fonts pròximes" i no publica cap document al respecte. La transacció s'hauria realitzat a les Illes Verges, un opac parís fiscal.L'àtic va ser comprat per l'ambaixada del soltà a Londres i que aquest va cedir la propietat a Joan Carles I poc després de la seva abdicació perquè en fes ús per temps il·limitat. L'immoble va costar 50 milions de lliures (62,7 milions d'euros) i va ser adquirit per l'ambaixador el 2 de juliol de 2014.Després de retreure al soltà que no es fes càrrec de les despeses de la comunitat, a mitjans del 2016, Joan Carles I va informar-lo que ja no li interessava el seu "regal" i que preferia els diners.Perquè el seu nom no apareixes en l'operació de venda, el rei emèrit va convèncer el soltà perquè donés l'immoble com a regal de bodes a un alt executiu que s'anava a casar a Madrid i del que Joan Carles I seria el padrí, Mohamed el Husseiny. En aquell temps El Husseiny treballava en el fons de capital risc Mudabala i era fundador de Ventura Capital, una companyia inversora centrada en ciberseguretat.Així i tot, l'executiu mai va arribar a utilitzar l'àtic i mesos després el va vendre a les Illes Vergés (conegudes pers seu un paradís fiscal) a "K. Legacy Ltd.", que és l'actual propietari de l'àtic. El mitja que ha revelat la notícia es pregunta si K respon a la inicial de King (rei) en anglès. I és aquí on es produeix la desaparició d'almenys 20 milions d'euros, ja que la vivenda va ser revenuda per 42,7 milions d'euros (33 milions de lliures), segons els documents del registre de propietat.L'operació en qüestió no figura en les fundacions Lucum o Zagatka, vinculades a Joan Carles I pel moment i que són investigades per les autoritats suïsses en relació al cas Corinna El rei emèrit va perdre la immunitat el juny del 2014, quan va abdicar en favor del seu fill Felip VI , i el regal del soltà i la revenda les va fet quan ja no era cap d'Estat. Des de llavors pots ser jutjat i està aforat davant del Tribunal Suprem.

