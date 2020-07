El festival Off Modo de Vic neix amb la intenció d'apropar la moda independent al gran públic

Autoritats i organitzadors han inaugurat el festival Foto: ACN

Vic acull des d'aquest dijous la primera edició del festival internacional de moda independent Off Modo , que durant tres dies convertirà la capital d'Osona en un aparador per apropar la moda al carrer, i en un gran escenari de desfilades, tallers, exposicions, debats i taules rodones. Els impulsors de la iniciativa són el Vic Fashion Institute, juntament amb el director creatiu Vicenç Mustarós i la dissenyadora Txell Balmes.El festival ha hagut de reduir el format degut a la pandèmia del coronavirus i totes les activitats tindran lloc al recinte firal El Sucre. L'objectiu, segons detallen els organitzadors, és potenciar el vincle entre la indústria i la cultura i, sobretot, apropar la moda al públic en general.Vicenç Mustarós i Txell Balmes han deixat clar que l'Off Modo no és una fashion week, sinó un festival de moda on l'important és presentar els creadors i els seus dissenys. Segons ha explicat Balmes durant la inauguració que ha tingut lloc aquest dijous a la tarda, "volem defensar que la moda és cultura i acostar-la al carrer, obrir-la al públic".L'objectiu del nou festival és potenciar la cultura de la moda i vincular-la al camp de les indústries culturals; apropar la moda al públic del carrer; i oferir una alternativa de qualitat en la promoció de l'univers de la moda. Les accions del festival s'emmarquen en tres grans eixos: la promoció de les col·leccions dels dissenyadors, crear un espai de venda col·lectiu i unir esforços amb les activitats promogudes per diferents entitats de la zona.Durant la presentació, Mustarós ha destacat la importància de generar "consciencia" perquè la ciutadania valori "la moda d’autor". "Diuen que no genera negoci, ni llocs de treball, i no hi estic gens d'acord", ha subratllat, tot insistint en la importància d'apostar pels dissenyadors potents". "A països com França i Itàlia ho saben i ho fan", ha afegit. A més, ha dit que el país no es pot permetre que "segueixi desapareixent el talent".El festival ha arrencat aquest dijous a la tarda amb la inauguració oficial i s'allargarà fins dissabte. Algunes de les desfilades que es podran veure seran les de Naijat Harb, Mesnikovich, Elena Domenech, Carmen Osaba, Jordi Rafart, Alba Ciordia i Bunnywild. A més, també se celebraran ponències com la que ha impartit aquest dijous la periodista Patrycia Centeno sota el títol "Política i moda, la imatge del poder". A banda de les desfilades, el recinte d'El Sucre també acull exposicions permanents de fotògrafs i artistes, una sala dedicada a projectes audiovisuals, així com també actuacions de DJs.En l'edició d'aquest any, i degut a la situació actual per la Covid-19, se centrarà tot el contingut en un sol espai, la qual cosa permetrà mantenir i complir amb totes les mesures de seguretat que la situació requereix, sense renunciar a utilitzar puntualment algun espai públic.El passat mes de juliol de 2019 es va dur a terme l'edició zero del festival de moda independent. Aquella edició es va concebre com una "prova pilot" amb l'objectiu d'acabar forjant un festival amb projecció internacional. L'edició zero es va celebrar només en una tarda amb un total de cinc desfilades de dissenyadors independents.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor