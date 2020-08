El Govern demana quatre anys de presó per a un detingut pel «Holi» contra Jusapol

La Generalitat ja ha formalitzat una petició de condemna de quatre anys, nou mesos i un dia de presó per al jove de Badalona Marcel Vivet, detingut per la seva participació en la concentració convocada a Barcelona per Arran i altres col·lectius el 29 de setembre del 2018, amb un format de festa "Holi". Aquell dia, l'organització de l'esquerra independentista es manifestava contra la celebració d'un homenatge del sindicat policial Jusapol als policies que van formar part de l'operatiu contra el referèndum de l'1-O. La Fiscalia demana una pena de cinc anys i mig de presó. En tots dos casos, les peticions es basen en les acusacions de desordes públics, atemptat contra l'autoritat i lesions lleus.En els escrits d'acusació, als quals ha tingut accés, Fiscalia i Generalitat comparteixen el mateix relat segons el qual el jove formava part del grup de persones que es va concentrar a la Via Laietana davant del cordó policial dels Mossos d'Esquadra amb actitud "reivindicativa i bel·ligerant". Una actitud que, segons l'escrit, anava en augment, amb "recriminacions i insults" cap als agents.Finalment els joves van acabar llançant pintura als agents i segons la Generalitat, van fer "escomeses" contra el cordó policial. En una d'aquestes, tant la Fiscalia com el Govern acusen el jove de colpejar amb un pal de fusta un agent dels Mossos, causant-li una contusió a l'avantbraç i al canell dret. Els escrits d'acusació detallen que l'agent va requerir una sola assistència mèdica i va estar vint-i-quatre dies de baixa mèdica.La Generalitat i la Fiscalia reclamen al jutjat un interrogatori a l'acusat i a l'agent afectat, i també a un altre agent que va enregistrar imatges de la concentració i al caporal que va signar l'atestat de l'operatiu. També es demana presentar com a prova fotos i vídeos i la ratificació per part d'un metge forense de l'informe de lesions.A més de la pena de presó, la Fiscalia reclama per a l'acusat una pena de dos mesos de multa amb una quota diària de 10 euros i una indemnització de 1.560 euros per l'agent que ha denunciat les lesions.La Generalitat demana la mateixa pena de dos mesos i una indemnització de 1.549 euros per a l'agent. La petició de presó del Govern s'ha repetit en altres casos de detinguts en protesta i s'acostuma a produir quan agents dels Mossos d'Esquadra denuncien haver patit lesions o atacs. Vivet va ser detingut a casa seva el 19 de febrer del 2019 , gairebé cinc mesos després de la mobilització a Barcelona. En aquell moment, el seu advocat Carlos Hurtado, d'Alerta Solidària, assegurava que la detenció obeïa a criteris "estrictament policials" perquè no existia encara "cap ordre ni investigació judicial" sobre els fets.Ara Vivet, que és militant de l'organització juvenil la Forja i de Guanyem Badalona, titlla les acusacions d'"esperpèntiques i exagerades". "Quan aquell dia van començar les càrregues dels Mossos, jo era a primera fila. El meu objectiu era no fer-me mal i vaig acabar rebent atenció sanitària", explica en declaracions a. "Jo no estic preparat per atacar i fer mal a un agent de la Brimo enmig del caos que suposen les càrregues", apunta.Hurtado assegura que tot i les imatges de què disposa la policia per demostrar que Vivet era a la manifestació, no hi ha cap prova per provar les acusacions d'atemptat contra l'autoritat i lesions. "Podríem entrar a debatre si són o no desordres públics, però ja hi ha hagut absolucions per altres participants amb les mateixes acusacions", recorda.L'advocat defensor responsabilitza els Mossos d'Esquadra dels fets ocorreguts el 29 de setembre del 2018. "No els va agradar gens ni mica que s'iniciés la festa Holi i van fer diverses càrregues. Els fets denunciats no haguessin ocorregut si el cordó policial s'hagués mantingut", diu Hurtado. L'advocat es mostra crític amb la policia catalana, a qui acusa de presentar un relat sense proves. "Es gira la càrrega de prova i llavors ets tu que has de demostrar la innocència", lamenta.Hurtado també denuncia que la Generalitat demani pena de presó. "Podem arribar a entendre que es presentin com a acusació quan es denuncien lesions però costa comprendre que ho facin en denúncies de desordres públics, i més quan estem en un context polític en què el Govern anima la gent a manifestar-se", argumenta.Vivet també lamenta l'acusació de la Generalitat. "És penós que es presenti com a acusació particular i després animin a anar a manifestacions independentistes i contra la repressió. Intenten espantar la gent perquè hi hagi menys mobilització i més por a manifestar-se", conclou el jove.

