Quim Moya completa 1.000 retrats que ha fet a diari dels presos polítics

Des del dia 3 de novembre del 2017, Quim Moya ha dibuixat cada dia el rostre de Junqueras, Cuixart, Bassa, Forcadell, Sànchez, Forn, Romeva, Rull, Turull i Puigdemont; un cada dia per denunciar la situació dels presos polítics catalans.L'artista del Bages ha tancat el projecte “Matra del record” després de 1.000 dies fent servir l'art com a mitjà de reivindicació. Amb continuïtat i constància, la iniciativa s'ha convertit en un clam contra l'oblit i en una enorme obra d'art feta a partir de peces úniques que exploren tots els estils i tècniques.Quim Moya, codirector de la residència d'artistes de Cal Gras d'Avinyó, guarda el mural dels 1.000 retrats a casa seva, tot i que des que va començar part dels retrats han estat exposats a Avinyó i a Manresa. A més, l'editor Joan Sala va adquirir una lona amb la reproducció de 408 caricatures per incorporar-la als fons del Museu d'Història de Catalunya.Els retrats es poden veure al compte d'Instagram @mantradelrecord

