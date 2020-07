El TC estudiarà si la suspensió de Torra com a diputat va vulnerar-li els drets

El Tribunal Constitucional (TC) ha aprovat admetre a tràmit el recurs d'empara del president de la Generalitat, Quim Torra, contra la decisió del Tribunal Suprem de negar-li les mesures cautelars després de ser suspès com a diputat per part de la Junta Electoral Central (JEC) arran de la condemna per desobediència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). D'aquesta manera, el TC entrarà a valorar si la decisió del Suprem de no deixar en suspens l'ordre de la JEC va vulnerar els drets del president.El TC, que ha adoptat la decisió per unanimitat, considera que el recurs de Torra té "una especial transcendència constitucional" perquè és una qüestió que "podria tenir unes conseqüències polítiques generals". El cas fa referència a la condemna per desobediència que va dictar el TSJC a principis d'any després que Torra no retirés a temps una pancarta per la llibertat dels presos. La JEC va ordenar aleshores suspendre el president de la seva condició de diputat.Torra va presentar un recurs al Suprem contra aquesta decisió, i com a mesura cautelar va demanar deixar-la en suspens, i per tant poder seguir sent diputat al Parlament. El Suprem, concretament la sala tercera, va desestimar aquesta petició i Torra va quedar perdre l'escó. Ara, el TC entra a valorar si la negativa del Suprem d'acceptar les cautelars de Torra podria haver vulnerat els drets del president. Tot i així, l'admissió a tràmit no pressuposa una resolució en un sentit o un altre i, de fet, ara poden passar molts mesos fins que l'alt tribunal es pronunciï sobre la qüestió de fons.

