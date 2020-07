Un 73% de catalans avalaria un confinament dur, segons el CEO

Un 73,1% dels catalans avalaria un confinament dur per evitar la propagació del coronavirus, segons reflecteixen els resultats de l'enquesta del CEO publicada aquest divendres. Concretament, un 19,5% dels enquestats diu estar molt d'acord amb la frase "S’han de prendre mesures dràstiques per aturar el coronavirus, encara que impliqui una limitació de les llibertats individuals". Un 53,6% diu estar-hi d'acord, mentre que un 6,3% es mostra neutral, un 15,3% en desacord i un 3,4% molt en desacord.Entre els favorables a un confinament dur, són majoria els que manifesten la seva intenció votar PSC, Ciutadans i el PP ia les pròximes eleccions al Parlament. Un 82,2% dels potencials votants dels socialistes es mostren favorables a la mesura, per un 80,3% del partit taronja i un 80% del PP. El percentatge baixa fins a un 77% en el cas de votants d'ERC, a un 75% en el cas dels comuns i a un 67% en relació als potencials votants de JxCat. Els votants de la CUP són els menys favorables a les mesures dràstiques i només un 48% dels potencials votants cupaires avalarien un confinament total.Els enquestats també creuen majoritàriament que els polítics han de deixar la seva agenda política a un costat per afrontar els problemes des d’un punt de vista tècnic. Un 33% dels enquestats es mostra molt d'acord amb aquesta possibilitat i un 53,6% hi està d'acord.El CEO també reflecteix una majoria favorable a un lideratge fort per abordar la crisi. Un 23,8% dels enquestats hi està d'acord i un 56% molt d'acord.Pel que fa a l'avaluació del Govern durant la crisi de la Covid-19, la Protecció Civil és l'àrea controlada per la Generalitat que els enquestats valoren més positivament i un 85% l'aproven. L'aprovat és del 74% en el cas de l'atenció sanitària, d'un 62% en les escoles i també d'un 62% en la comunicació de la Generalitat. L'única àrea que suspèn és la gestió de les residències, que només és aprovada per un 30% dels enquestats.En relació a la necessitat de recursos per abordar la crisi la majoria d'enquestats (45%) creuen que qui els ha d'assumir és el govern espanyol. Un 27% avalaria fer retallades d'altres despeses, un 11,5% creu necessari incrementar l'endeutament i un 7,3% demana augmentar els impostos.Gairebé quatre de cada 10 enquestats demana subvencionar famílies i empreses a fons perdut i un 25% es mostra favorable a augmentar la despesa social de les administracions. Un 18% demana donar crèdits a empreses.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor