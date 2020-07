El Govern recorre al voluntariat per prevenir la propagació de la Covid-19

El Govern impulsa un programa de voluntariat per difondre els missatges institucionals per a la prevenció contra la propagació del coronavirus. Els departaments de Salut i Treball, Afers Socials i Famílies han acordat amb la Creu Roja el desenvolupament d'un projecte perquè els voluntaris de l'entitat informin dels riscos que representa el contagi de la Covid-19 i les mesures sanitàries de seguretat que ha de seguir la població.La Generalitat busca dirigir-se especialment a col·lectius vulnerables i la Creu Roja disposa d'una base de dades de 400.000 persones que són ateses arreu del país per l'entitat. D'entrada hi haurà un miler de voluntaris dedicats a difondre els missatges de prevenció en aquells punts del territori on es detecti risc de propagació del virus. Una xifra que es preveu ampliar als 2.000 en els pròxims mesos, alhora que es poden sumar voluntaris d'altres entitats.L'entitat ha detallat que l'atenció prioritària serà a aquells col·lectius "poc connectats" amb la informació dels mitjans de comunicació perquè, per exemple, no dominen el català ni el castellà.Els voluntaris del projecte ja estan actuant i desenvoluparan la seva tasca en aquelles zones on indiqui el Departament de Salut, en funció de la situació epidemiològica. Els voluntaris rebran formació abans d'iniciar la tasca de sensibilització. Els missatges principals a transmetre són la importància de la distància física, l'ús de mascareta la higiene de mans.La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que ara la Generalitat té capacitat d'actuar "ràpid" allà on es detecta un augment de contagis i ha defensat que l'acció preventiva permet estalviar mobilització de recursos en comparació amb la resposta reactiva. "La millor manera de conscienciar és fer-ho d’igual a igual", ha defensat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani. Les despeses del projecte seran assumides en la seva totalitat per la Generalitat però els consellers no han detallat l'import destinat a la iniciativa.Tant el Govern com l'entitat han avançat que la col·laboració presentada aquest divendres té l'objectiu de no limitar-se a la prevenció del coronavirus. La intenció és que el projecte es mantingui actiu en el futur per abordar qüestions de salut comunitària. "No ens empodera que una administració faci o digui, ens empodera la corresponsabilitat", ha dit Vergés.La Creu Roja ja assumeix tasques de suport en relació a les conseqüències derivades de la crisi del coronavirus. Per ara, segons xifres de l'entitat, ja ha prestat ajudes alimentàries a 100.000 famílies, equivalent a 400.000 persones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor