El suport a la independència cau als nivells més baixos des de l'1-O, segons el CEO

El "sí" a la independència de Catalunya ha obtingut el suport més baix des de l'octubre del 2017, segons el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El 42% dels catalans aposta per aquesta via, lluny del 48,7% de l'octubre del 2017. Des del març del 2019 que s'observa una tendència a la baixa, amb un repunt el febrer del 2020 d'un 44,9%, després de la sentència del procés i del canvi de l'executiu espanyol.Segons el CEO, el "no" guanya espai amb un 50,5% del suport de la societat catalana, mentre que un 5,6% es manté en la posició de no saber quina de les dues opcions prefereix i un 1,9% deixa la pregunta sense contestar.A l'altra pregunta, en què es proposen diferents models territorials per a Catalunya - una regió d'Espanya, una comunitat autònoma, un Estat dins d'una Espanya federal o bé un estat independent - un 33,9% dels catalans dona suport a la creació d'un estat propi, seguit d'un 29,6% que segueix decantant-se per l'autonomia i un 22,9% que voldria un Estat federal. Molt per sota quedaria la resta, que preferiria ser una regió (6,8%) o directament no ho sap (5,2%), mentre que un 1,7% deixa sense respondre la pregunta.En aquest cas torna a repetir-se la mateixa davallada des de l'octubre del 2017 respecte al suport a la independència. S'observa com la tardor d'aquell any un 40,2% dels catalans es optaven per l'estat propi, mentre que ara la xifra és del 33,9%.

