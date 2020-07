ERC i Junts empatarien al Parlament, segons el CEO

Junts per Catalunya, la nova formació que lidera Carles Puigdemont, té una tendència a l'alça. I ERC, el partit que presideix Oriol Junqueras, la té a la baixa. Fruit d'aquesta situació, si avui se celebressin eleccions al Parlament les dues formacions empatarien en escons. El segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió dona a ERC una victòria per la mínima amb una forquilla entre 33 i 34 escons i a Junts una forquilla entre 32 i 33.La intenció directa de vot a d'ERC és molt superior (19,4%) a la de Junts (10,1%) i en estimació de vot es tradueix en un 22,1% enfront un 20,9%. A l'anterior baròmetre del CEO ERC, que ara té 32 escons, tenia una expectativa d'entre 33 i 35, i Junts, que en té 34, només tenia una previsió d'entre 28 i 30. La dada més preocupant per Esquerra és, però, el vot directe (la resposta espontània dels enquestats). Mentre que el de la resta de partits es manté estable, el dels republicans s'ha desplomat en un any: 26,2% el juliol de 2019, 24,3% al novembre, 22,1% al febrer, i 19,4% al baròmetre d'aquest divendres.La majoria absoluta independentista (que necessita 68 escons) estaria sobradament garantida gràcies a la CUP, que passaria dels seus 4 escons actuals a una forquilla entre 6 i 7. En el seu conjunt les formacions republicanes aconseguirien un 47,9% dels vots, una xifra quasi idèntica a la de 2015 i 2017.El Baròmetre està fet amb 2.000 enquestes entre el 25 de juny i el 21 de juliol, en ple procés de debat intern a l'espai polític postconvergent. Pel que fa a la resta de formacions destaca la forta davallada de Ciutadans (passaria dels 36 escons que li van donar la victòria el 21-D a només 19) i la pujada del PSC. La formació de Miquel Iceta s'enfilaria dels 17 escons als 24. Un bon resultat però lluny encara de disputar a ERC i Junts la primera posició. Els comuns veurien rebaixades les seves expectatives (el darrer baròmetre els atorgava entre 13 i 14 escons) i en treurien ara 9 o 10.Pel que fa a la dreta espanyolista el PP i Vox treuen suc de la caiguda de Ciutadans. Així, els populars obtindrien entre 6 i 7 escons (ara en tenen 4) i els ultres entrarien al Parlament amb 3 o 4 diputats. L'enquesta preveu una participació del 70% i no detecta cap intenció de vot significativa per les formacions escindides de l'antiga CiU, com ara el Partit Nacionalista Català o Units per Avançar.El CEO també pregunta per les eleccions al Congrés. En aquest àmbit no registra grans canvis en l'atribució d'escons. ERC en faria 13, el PSC 12 i JxCat 8. Només Cs podria perdre un escó en benefici del PP.

