L'alcalde de Premià de Mar diu que Puigdemont és «messiànic» i que la immigració provoca «inseguretat»

Carta de l'alcalde de #PremiàdeMar (PDCat) a la militància:



"Puigdemont és messiànic; Junts és esquerra radical; cal defensar la gent d'ordre; dir que allò públic és millor és una moda; els ajuts socials es donen sense control, la immigració porta inseguretat..."

Quin autoretrat pic.twitter.com/WsXkYuahtn — Andreu Mumbrú Fuxet (@AndreuMumbru) July 30, 2020

L'alcalde de Premià de Mar, Miquel Àngel Méndez, del PDECat, ha escrit una carta a la militància (podeu llegir a sota) acusant Carles Puigdemont de "messiànic" i el seu nou partit, Junts, d'"esquerra radical". Molt contundent, Méndez ha assegurat que la nova formació que va començar a caminar el dissabte passat "no té altre projecte que la confrontació" i està format per persones que "no representen els nostres valors" i que plantegen "la desaparició" del partit successor de CDC. "Seríem un millor país si fóssim independents, però això no s'agafa, es negocia", sosté l'alcalde. Méndez va signar inicialment el manifest de Junts.Així mateix, fa una defensa dels valors de la dreta catalana, que Junts sembla voler apartar. "Amb l'excusa d'ampliar el ventall del partit s'ha provocat l'efecte contrari: l'abandonament de molts votants que sempre ens havien vist com els seus representants per defensar la gent d'ordre", apunta Méndez. En aquest sentit, assegura que dir que allò públic és millor "és una moda", defensa l'escola concertada i argumenta que es destinen "grans quantitats de diners a ajudes socials sense un control exhaustiu de programes de formació o recerca activa". L'alcalde va aixecar polseguera fa unes setmanes per una agressió racista contra un pis ocupat per joves migrants al municipi. Dies abans, Méndez havia denunciat la "inseguretat" que es viu al municipi i demanava a la Generalitat actuar davant d'aquesta situació. "La Generalitat tutela els menors però quan arriba la majoria d'edat els deixa al carrer, sense llar i sense feina i això genera problemes que patim la societat", deia aleshores. En la carta a la militància, l'alcalde assegura que l'arribada de persones migrades "provoca inseguretat en alguns casos".Méndez remarca la seva posició en relació a les negociacions entre el PDECat i Junts de cara a la reordenació de l'espai post-convergent i deixa clar que no està disposat a canviar la seva manera de pensar. "Volem continuar amb el PDECat, amb els nostres valors", diu. L'alcalde desitja arribar a un acord en les pròximes setmanes, però, si no és així, és partidari d'anar sols a les eleccions a l'espera que, en un futur, es pugui confluir amb el nou partit de Puigdemont.

