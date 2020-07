La llum LED que desinfecta espais de bacteris i virus com la Covid-19

Una empresa de Vic ha dissenyat un llum LED que permet desinfectar els espais de bacteris i virus, com la Covid-19. Ho fa a través de dos sistemes: un que actua sobre les superfícies i un altre sobre l'aire. L'aparell, inicialment pensat per centres sanitaris, equipaments públics i negocis, es controla a través d'una aplicació mòbil. El gerent de la companyia, Pere Lloansí, ha relatat a l'ACN que fa temps que l'empresa treballa amb la idea de fer llums per combatre els virus i bacteris, però ha estat l'aparició del coronavirus el que ha acabat d'impulsar el projecte. A l'espera dels darrers testos, el nou llum podria estar al mercat ja aquesta tardor. El producte està 100% fabricat a Vic.Fa temps que l'empresa vigatana Montronic treballava amb la idea de fer llums "per combatre virus i bacteris", explica el seu gerent, Pere Lloansí. Ha estat, però, l'aparició de la Covid-19, el que ha acabat d'impulsar el projecte. I és que, recorda, la pandèmia ha desencadenat un enduriment dels requisits de desinfecció i esterilització dels espais.El gran distintiu del llum és que inclou tres usos en un mateix aparell. D'una banda, utilitza una tecnologia ultraviolada de tipus C. Aquesta, que és la que utilitzen alguns hospitals per desinfectar els quiròfans, emet una longitud d'ona molt curta, el que permet "perforar i entrar dins de l'ADN dels virus i bacteris", explica el cap d'operacions, David Ortega. En el cas de la Covid-19, afegeix, d'acord amb les darreres investigacions, calen entre 5 i 6 segons de radiació, utilitzant aquesta amplitud d'ona, per acabar amb el virus. A través d'aquest sistema es pot desinfectar les superfícies de virus i bacteris.El segon dels usos és que desinfecta l’aire de virus i bacteris. Inclou un sistema que permet recircular l'aire de l'habitació filtrant-lo i desinfectant-lo gràcies a un sistema de ventilació integrat.En paral·lel, en la seva utilització per il·luminar, ofereix un canvi de tonalitat de la llum de freda a càlida, un fet que, segons els seus creadors, "permet relaxar la visió".Tot plegat es controla a través d'una aplicació mòbil, que permet abordar des de quin ús aplicar a quants segons de radiació emetre en funció del virus que es vulgui "atacar".A causa de les radiacions, la llum ultraviolada s'ha d'utilitzar quan no hi ha ningú a l'indret. Per evitar riscos, incorpora un sensor de moviment per tal que, si detecta a algú a l'habitació, automàticament el llum es pari. En el cas de la desinfecció de l'aire, sí que funciona amb gent.Montronic Vic està realitzant els darrers testos amb l'objectiu que el llum es pugui comercialitzar a la tardor. Inicialment, explica Ortega, està pensat per a hospitals, equipaments públics, restaurants, hotels o gimnasos. "Cal utilitzar-la amb precaució i cal formar primer a aquest mercat abans d'abordar l'ús domèstic, seria una bogeria", assenyala.L'altre gran distintiu del producte és que està 100% fabricat a Vic. Les peces, expliquen els seus impulsors, s'han adquirit a proveïdors catalans i el sistema s'ha confeccionat i produït a les instal·lacions vigatanes, que disposen de la tecnologia d'última generació.

