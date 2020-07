La resta de virus en aigües fecals s'esté per tot València

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha mostrat la seva preocupació aquest dijous perquè les restes de presència del SARS-CoV-2 a les aigües residuals s'ha estès "gairebé a tota la ciutat" durant aquesta setmana, en consonància amb l'augment dels contagis.Fa 15 dies, les dades es concentraven a quatre barris de València: Benimaclet-Mestalla, Jesús-Patraix, la Saïdia i la zona colindant de Campanar i Benicalap. La setmana passada es van estendre a una zona més ampla."És un motiu de preocupació, efectivament", ha reconegut Ribó als periodistes abans del ple municipal de juliol. Tot i això, ha remarcat que les dades pot ser que no tinguin "la mateixa intensitat".Aquests resultats formen part del projecte "SARS-GoAnalytics", que va arrencar el maig a València per a la detecció precoç de rastres de coronavirus en aigües residuals, tant a l'entrada de depuradores com a les clavegueres, amb l'objectiu de conèixer diàriament l'evolució de la pandèmia. És un projecte en el que col·laboren el CSIC, l'empresa Global Omnium i l'Ajuntament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor