Militants del PDECat munten un corrent intern per incidir en la creació de Junts

Joan Maria Piqué, en una foto d'arxiu. Foto: Europa Press

Vols que t'arribi El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Hi pots trobar notícies com aquesta

La pandèmia ens ha obligat a fer-ho gairebé tot de forma telemàtica. Els canals de missatgeria telefònica o les trobades virtuals poden ser una bona eina.Ahir el consell nacional del PDECat, del que en formen part 300 quadres del partit, es va reunir telemàticament. I precisament sis militants -fins ara- del PDECat, alguns també consellers nacionals, han creat "un corrent intern organitzat" a Junts, el partit que ha impulsat i liderarà Carles Puigdemont per "participar-hi ordenadament".Per ara és un canal a Telegram per compartir informacions, comentaris o propostes "estrictament vinculades al procés congressual". El corrent del nou partit s'ha batejat com "Reunim-nos" i usa la imatge de la portada del llibre que fa uns mesos va publicar Carles Puigdemont amb aquest mateix títol.El corrent, que ahir ja havia sumat un centenar de persones al canal, està impulsat per Joan Maria Piqué, cap de premsa de Miquel Buch i responsable de la gestora de la sectorial de Relacions Internacionals del PDECat; Àlex Sastre, ex de la JNC i CDC i regidor a Granollers; Eliseu Estelrich, coordinador del PDECat a l'Hospitalet; Sergi Sarri, portaveu del PDECat de Sants-Montjuïc; Jordi Bou, exalcalde pel PDECat al Papiol; i Gerard Valverde, que va ser candidat postconvergent a l'alcaldia del Prat de Llobregat.En la seva declaració d'intencions els sis impulsors del grup asseguren que són "dels que aixequen la persiana i obren l'ordinador cada dia" i despleguen un ideari liberal en defensa "de la lliure iniciativa personal, social i empresarial". Afirmen també que "el lideratge de la nostra organització ha de ser col·legiat, amb responsabilitats clares i avaluables. Escollim equips, no persones individuals".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor