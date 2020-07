El virus de la Covid-19 ja existia fa 40 o 70 anys

Un estudi publicat a la revista Nature determina que el virus de la Covid-19 ja estava present en els ratpenats fa entre 40 o 70 anys. El treball internacional intenta reconstruir l'arbre geneològic del SARS-CoV-2 i conclou que el virus porta unes dècades circulant indetectable entre els ratpenats.Els resultats conclouen que el llinatge dels dos coronavirus es va dividir fa entre 40 i 70 anys, fet pel qual els investigadors apunten que el virus ja portava temps circulant entre els ratpenats abans que fos detectat. "Aquest llarg període de divergència suggereix que hi ha llinatges vírics de ratpenat amb potencial zoonòtic que no han estat mostrejats", afirmen des de l'equip.Un dels autors d'aquest treball, Maciej F. Boni, ha explicat que l'escenari "més probable" és el d'un virus d'una població de ratpenats de la província de Yunnan, al sud-est de la Xina, d'on provenen els virus amb parentesc més pròxim al nou coronavirus, que es passa directament als humans.L'estudi per tant, descarta qualsevol mena d'origen artificial del virus mitjançant manipulació genètica, ja que això es detectaria fàcilment en el genoma del virus i no ha passat. Així mateix també es considera "improbable" la hipòtesi que el virus s'escapés d'un laboratori.

