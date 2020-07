Més de 81.000 sancions per saltar-se el confinament arreu del país

El decret d'estat d'alarma del passat 14 de març va imposar un confinament domiciliari a tot l'Estat que els cossos policials van fer complir a través de vigilància i sancions. Segons indica la mateixa Generalitat, a través del conseller Miquel Buch en una resposta a una petició parlamentària del diputat del PSC Carles Castillo, al conjunt de Catalunya es van imposar entre el 14 de març i el 28 de maig de 2020 un total de 81.345 denúncies per incomplir el confinament. L'import de les sancions podia anar dels 600 als 10.400 euros en funció de diversos condicionants.La xifra més alta de multes s'ha posat a l'àrea metropolitana: a Barcelona, 22.062; la regió metropolitana nord, 17482; i la regió metropolitana sud (12.985).Per sota d'aquestes regions, hi ha la del Baix Camp, amb 9.183 denúncies; la de Girona, amb 7.803, la regió policial central (3.965), Ponent (3.606), Terres de l'Ebre (2.281) i Pirineu Occidental (1.978).Aquestes quantitats van disminuir ostensiblement amb el pas de les setmanes. Així, doncs, per exemple, segons indica el Govern, aquestes es podien reduir a la meitat en el termini d'un mes. De la setmana del 13 d'abril, per exemple, al Camp de Tarragona hi va haver 1.191 denúncies, i es va passar a les 860 durant la setmana següent i a les 783 la setmana del 27.En canvi, a les Terres de l'Ebre sí que hi va haver increment arran d'un cert relaxament detectat pel cos policial autonòmic, va passard'imposar 192 denúncies del 13 al 19 d'abril a 214 la setmana següent.Amb el temps, però, les sancions es van anar relaxant fins a l'extinció de l'estat d'alarma, el 21 de juny. De fet, l'entrada en funcionament de les fases de la desescalada al maig va provocar que la vigilància es compliqués més per als cossos policials, que havien d'atendre diversos condicionaments d'acord amb les decisions del govern espanyol si volien donar compliment al Reial Decret 463/2020.Una de les principals motivacions de les sancions per incompliment de confinament durant l'estat d'alarma es va produir pels desplaçaments de residents de les grans ciutats fins a segones residències tant en pobles de l'interior com a la costa. A pregunta de la diputada del PSC Assumpta Escarp, el conseller d'Interior Miquel Buch assegura que els Mossos d'Esquadra van controlar la mobilitat de vehicles en localitats que no disposen de policia pròpia mitjançant l'operatiu ORIS.A la regió policial de les Terres de l'Ebre, un dels llocs on més desplaçaments es van produir des de Lleida, el Camp de Tarragona i Barcelona, es van imposar 2.576 denúncies entre el 14 de març i el 21 de juny en aplicació de la llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana. A Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, es van estendre 136 denúncies, mentre que a Sant Jaume d'Enveja en van ser quatre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor