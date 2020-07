Felip VI «renuncia» a les seves vacances habituals

La família reial ha canviat els seu programa habitual de vacances a causa de la situació de pandèmia. I és que Felip VI, des que es van obrir les restriccions de la Covid, ha estat molt actiu, amb un periple per tota la geografia espanyola per donar suport a les persones afectades pel coronavirus. Aquest divendres assistirà a la cimera de presidents autonòmics a la Rioja, on es decidirà la distribució dels diners que arribaran d’Europa per a la reconstrucció econòmica.Tot plegat, ha obligat a Felip VI, Letizia, la princesa d’Astúries i la infanta Sofia ha posposar les seves vacances a Mallorca fins a la segona setmana d’agost, segons explica el diari El Huffington Post . Habitualment, la família reial ja es desplaçava a les Illes a finals de juliol.A més, la seva estada per descansar a Mallorca no s’allargarà massa, i el 17 d’agost els reis tornaran a Madrid per reprendre la seva agenda de treball.Aquest any tampoc hi haurà vacances privades en algun lloc desconegut, com han estat fent des de fa anys.

