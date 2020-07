VÍDEO Stay Homas s'estrena fora del terrat de casa

Han respost al cent x cent a les expectatives generades i en el seu primer partit bolo fora de les xarxes socials, han guanyat per golejada. Els @stayhomas es graduen al @grecfestivalbcn després d'una nit plena de complicitat. @EntreCaixesiCat @iCatfm @CatalunyaRadio pic.twitter.com/oKSPHDFJ74 — Pep Vila (@eslapuntador) July 30, 2020

El Festival Grec arriba al seu final, mentre que els Stay Homas tot just emprenen el vol. L'actuació d'aquest dijous (repetiran divendres) al Teatre Grec ha estat el primer concert en directe del trio nascut durant el confinament. No hi ha faltat el cubell blau característic i la tapa d'una olla a mode de percussió. I és que els Stay Homas asseguren que "volen traslladar l'essència de la terrassa als escenaris". Amb "poques virgueries" i molta proximitat, el grup ha repassat 24 de les 30 cançons que han creat en quatre mesos de vida, temes ja reconeixibles com In The End o Gotta Be Patient. Com en els vídeos a les xarxes, hi ha hagut col·laboracions, de la mà de Judit Neddermann, Sr. Wilson, Lia Kali i els cantants de Zoo i La Raíz."Les entrades van durar 15 minuts. Això vol dir que a la gent li agrada la "mandanga" de la terrassa, i traslladarem aquesta essència aquí", assegurava Klaus Stronik abans del concert. Tampoc han tingut massa temps per muntar un 'show' allunyat del que feien, confessen, però suficient per compartir les seves creacions amb un públic de carn i ossos. El trompetista Klaus Stronik i el baixista Ray Benet, de Buhos, i el trombonista i vocalista Guillem Boltó, de Doctor Prats, han cantat asseguts com ho estaven a la seva terrassa de l'Eixample, i en comptes de col·laboracions telemàtiques, han pogut cantar cara a cara amb els convidats.La més esperada de totes, el tema amb Judit Neddermann, que ha pujat a l'escenari per interpretar Gotta Be Patientt, l'èxit versionat per Michael Bublé. La varietat de gèneres i llengües l'han fet palès repassant temes com Tudo bem, Coronao, Confineo, Estamos mal o Te lo digo Jimmy.El fet que els temes siguin curts, no més de 2 minuts 15 segons, els ha permès interpretar una llarga llista, com 'Eso no', 'Hasta que amaine', 'Anithing at all', 'No hay nada que hacer', 'Cobeat 19' (que ha fet aixecar els músics de les cadires), 'Feelings', 'Primavera', 'Todo llegará', 'Ya no puedo más', 'Si puedes quedate', 'Les merdes', 'Volveré a empezar', 'Del revés', 'Stay Homas', 'Another Love song', 'Bright side', i, per acabar, 'Let it out'.Els dos concerts d’Stay Homas aquest dijous i divendres serviran per posar punt i final a una edició del Festival Grec marcada per la seva resiliència en un context de crisi sanitària.La banda estrella del confinament prepara una gira internacional de l'abril al juny de l'any vinent. Visitaran diferents ciutats de l'Estat i les principals capitals europees, així com l'Argentina, Colòmbia, Xile, l'Uruguai o Mèxic. "Ens caguem a sobre només de pensar-ho", diu Klaus Stronik, que mostra alhora "molta il·lusió" i expectatives per l'àlbum que tenen previst publicar a la tardor. De moment, han llançat la 'mixtape' 'Desconfination', que inclou cinc temes escollits pel seu públic a les xarxes socials.Sobre els seus respectius grups, Buhos i Doctor Prats, asseguren que de moment tot es pot compaginar, tot i que si arriba el moment de fer passos en solitari "ho parlaran" i "els donen molt de suport".Guillem Boltó recorda que tot va començar "fent el tonto" el primer dia de confinament amb un vermut a la terrassa.

