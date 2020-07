Negociacions obertes pel tancament de Nissan

La reunió entre Nissan i els sindicats sobre el tancament de les plantes catalanes ha acabat de sobte per una indisposició de la mediadora del Departament de Treball ben entrada la matinada i després d'una llarga jornada de negociació. Les dues parts han acordat reprendre les converses a les 11 del matí de divendres.Durant la setena mediació de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO), l'empresa ha proposat ajornar el tancament com a màxim fins al desembre de 2021 si s'acaba la vaga indefinida. Els sindicats, al seu torn, han demanat que s'allargui "al màxim" l'activitat industrial i que es mantinguin els llocs de treball abans de firmar l'ERO, que afecta 2.525 treballadors de la Zona Franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada i Reixac.Segons ha explicat el representant de Sigen-Usoc al comitè d'empresa, Miguel Ruiz, un dels esculls de la negociació és, precisament, el manteniment dels llocs de treball fins a la data de tancament. "La nostra línia vermella és que garanteixin l'ocupació fins al cessament de l'activitat industrial de Nissan i ells diuen que no ho poden garantir", ha explicat en un recés de la reunió, que s'ha allargat des de les deu del matí fins les dues de la matinada.Entremig, direcció i treballadors s'han reunit amb representants del Ministeri d'Indústria i del Departament d'Empresa per estudiar les opcions de reindustrialització. En aquesta trobada, el secretari general d'Indústria del govern espanyol, Raúl Blanco, ha demanat a l'automobilística japonesa que ajorni el tancament com a mínim fins al desembre del 2021 per tal de tenir més temps per buscar una alternativa industrial i mantenir els llocs de treball.La d'aquest dijous havia de ser l'última reunió del procés oficial de consultes de l'ERO, presentat fa un mes.Tot i que els sindicats no han convocat una concentració a les portes de l'edifici davant la probabilitat que hi hagi algun "possible cas" de coronavirus entre la plantilla, desenes de treballadors s'han acostat a la fàbrica i han sopat a la fresca amb cadires portables mentre esperaven el resultat de la reunió.

