El Senat italià obre la porta a jutjar Salvini per impedir el desembarcament de l'Open Arms

L'Open Arms, fondejant a la costa de Lampedusa a mitjans d'agost passat. Foto: Europa Press

El Senat italià ha votat aquest dijous a favor de permetre jutjar l'exministre de l'Interior i líder de la Lliga, Matteo Salvini, per haver impedit el desembarcament de l'Open Arms amb 150 migrants a bord. La cambra alta, amb els vots a favor del Moviment Cinc Estrelles, Partit Demòcrata, Lliure i Iguals i Itàlia Viva, ha obert la porta a poder jutjar Salvini per mantenir durant 20 dies l'Open Arms bloquejat al mar l'any 2019 en el marc de la seva política de ports tancats El Tribunal de Ministres de Palerm ha demanat jutjar-lo per segrest de persones. Ara, serà en una audiència preliminar al Tribunal de Palerm en què es decidirà si es porta a judici el líder de la Lliga o si s'arxiva la causa.

