Bonvehí defensa que el PDECat ha de ser a les eleccions sol o coalitzat amb Puigdemont

David Bonvehí ha defensat aquest dijous davant el consell nacional del PDECat que el model social i nacional que defensa el partit que presideix ha de ser a les futures eleccions al Parlament de Catalunya "sigui quina sigui la fórmula que s'escaigui".D'aquesta forma afirmava que si no és possible acordar una coalició en peu d'igualtat amb Junts, la nova formació que lidera Carles Puigdemont amb els quadres i militants que han deixat el PDECat més la Crida i independents, el partit haurà de presentar-se en solitari.El president del Partit Demòcrata ho ha dit durant el Consell Nacional de la formació després que encara no s'hagi resolt el futur del partit després del moviment del president a l'exili. Bonvehí encara negocia (espera fer-ho més intensament quan el 9 d'agost Junts hagi triat la seva direcció), ha explicat les converses amb els responsables del nou partit per intentar un encaix i ha demanat una "mirada àmplia" perquè tot el partit segueixi al "projecte polític nou" sense uns trencaments que formalment ningú desitja.El president del PDeCAT ha assegurat que "en tot moment" la relació amb la Crida ha estat basada en "quatre grans valors", respecte per tot allò que es va acordar per gestionar l'espai de JxCat, ara convertit en nou partit controlat per Puigdemont: la "generositat" del seu partit, la "mirada àmplia", que tot el partit "seguís també en aquest projecte polític nou", i la "reivindicació" del llegat polític de la formació hereva de CDC, a la que aquest mateix dijous l'Audiència Nacional ha enviat a judici amb el PDECat pel cas del 3% Segons fonts presents la reunió, on els partidaris d'entregar el partit a Puigdemont van renunciar a plantar batalla, ha estat tranquil·la i hi ha hagut intervencions de suport explícit a la direcció dels alcaldes de Reus i Tortosa, Carles Pellicer i Meritxell Roigé respectivament.Els quatre eixos "fonamentals" són, segons Bonvehí, els que els dirigents del PDECat han defensat durant les negociacions amb Junts per abordar com es transitava d'una formació a l'altra i com es garanteix que aquests "pilars fonamentals de país i de societat" estarien incorporats "a l'ADN del partit resultant". El president del partit ha recordat que el mandat del consell nacional és per treballar un acord com a partit, per fer un trànsit orgànic i no individual com pretén Puigdemont i defensen (i han fet) els consellers empresonats.

