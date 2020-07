Els veïns de Prades rebutgen la carta homòfoba i amenaçadora contra Gal·la Rouge

La plaça Major de Prades s'ha omplert de colors avui al vespre contra la carta amenaçadora contra Gal·la Rouge/Isaac Sosa , un veí del poble a qui un text anònim li reclama que se'n vagi del municipi si no deixa de vestir-se "de dona".La convocatòria, a les set del vespre, ha comptat amb la presència de l'alcaldessa, Lídia Bargas, i la mateixa persona objecte de les amenaces. Tot plegat, presidit per la façana de l'Ajuntament amb una bandera de l'arc de Sant Martí que hi era des del matí, quan s'ha fet viral la notícia.L'amenaça ja està en mans dels Mossos d'Esquadra, després que el mateix veí presentés la denúncia. No tan sols l'Ajuntament de Prades ha mostrat el seu suport a Gal·la Rouge sinó també altres ajuntaments com el de Reus, Riudoms, les Borges del Camp o Capafonts, a més de diverses personalitats a través de les xarxes socials.

