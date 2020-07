Rull i Turull tornen a la presó després de la suspensió del tercer grau: «No ens rendirem mai»

Minuts abans d'entrar a Lledoners, Josep Rull i Jordi Turull han estat rebuts per desenes de persones a les portes de la presó. Tots dos s'han dirigit al públic i els han agraït el suport. En el seu discurs, han qualificat la suspensió del tercer grau de "venjança i ofensiva judicial", però han insistit en què això no els farà abandonar "la lluita cap a la llibertat". "Ara perquè portem mascareta, però el somriure no ens el trauran mai. La nostra és una causa de llibertat", ha assegurat Rull.En la mateixa línia s'ha expressat Turull, qui ha assegurat que "per molt que ho intentin, no ho aconseguiran". Els dos líders independentistes han entrat a la presó a dos quarts de nou del vespre. Ara, hauran d'estar 14 dies confinats a la cel·la.

