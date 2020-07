El govern espanyol demana a Nissan que ajorni el tancament com a mínim fins al desembre del 2021

El govern espanyol ha demanat a Nissan que ajorni el tancament de les plantes de la Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca com a mínim fins al desembre del 2021 per donar marge per trobar alternatives per mantenir l'ocupació en aquestes fàbriques, segons han explicat fonts del ministeri d'Indústria a l'ACN.La direcció de Nissan i el comitè d'empresa s'ha reunit aquest dijous telemàticament amb representants del Ministeri d'Indústria i del Departament d'Empresa durant prop de tres hores per estudiar opcions de reindustrialització per unes instal·lacions que la multinacional japonesa va afirmar que volia tancar el desembre del 2020.Al llarg de la setmana, l'automobilística ha proposat ajornar el tancament al juny del 2021 i fins i tot "més enllà" a canvi de reprendre la producció, parada des de principis de maig per la vaga indefinida de la plantilla. Els sindicats han continuat reclamant que es construeixi un clima de diàleg sense l'amenaça d'acomiadaments imminents i, per tant, es retiri l'ERO.El govern espanyol ha afirmat que està "plenament disposat" a participar en la creació d'una mesa de treball per l'estudi de les possibles opcions de reindustrialització de les plantes de la multinacional japonesa a Catalunya.Un cop acabada la reunió d'aquest dijous, els treballadors i l'empresa han reprès la mediació sobre l'ERO que havien començat al matí i les negociacions encara duren. A diferència d'anteriors ocasions, aquesta vegada els sindicats no han convocat una concentració a les portes de l'edifici on es fa la mediació com a mesura de prevenció de la Covid-19 davant la probabilitat que hi hagi algun "possible cas" de coronavirus entre la plantilla.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor