Catalunya suma 6 morts i 1.889 nous casos de coronavirus en les 24 últimes hores

En l'interval de set dies entre el 20 i el 26 de juliol, a tot Catalunya hi ha hagut 6.022 confirmats per PCR. Això situa la taxa de confirmats per aquesta prova en 78,49 casos per cada 100.000 habitants. Respecte als set dies anteriors, del 13 al 19 de juliol, suposa un creixement, ja que en aquell període hi va haver 4.999 casos confirmats per PCR amb una taxa de 65,16.Entre aquests períodes també ha pujat el risc de rebrot, de 149,20 a 162,63, tot i que la corba mostra un descens en els últims dies. En canvi, ha baixat la velocitat de propagació (Rho), d'1,55 a 1,18.Del total de casos acumulats a tot Catalunya des de l'inici de la pandèmia, 76.342 són per PCR, 4.312 epidemiològicament, 2.564 probables, 3.321 són proves ELISA i 8.720 testos serològics.Pel que fa a les defuncions, del total de 12.716, 6.974 han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris, 4.117 en residències, 807 al domicili i 818 són casos no classificables per falta d'informació. Es dona la circumstància, però, que aproximadament la meitat de les morts, 6.299, s'han produït entre la població que viu a les residències. D'aquestes, 1.821 ho han fet en un centre hospitalari o sociosanitari, 4.099 en la mateixa residència, 93 al seu domicili i 286 són casos no classificats.