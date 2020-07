«Antidisturbios»: la nova sèrie de Movistar sobre la policia espanyola

Alguns dels protagonistes de «Antidisturbios» Foto: Movistar Plus

El director i cineasta Rodrigo Sorogoyen i la directora i guionista Isabel Peña dirigeixen la seva primera sèrie: ​​Antidisturbios, una producció de Movistar Plus que s'estrenarà en el marc del Festival de Sant Sebastià i abordarà les vides de diversos policies antiavalots espanyols.La trama gira al voltant de sis antiavalots que executen un desnonament al centre de Madrid que es complica i un home acaba morint. Afers Interns haurà d'investigar els fets, mentre que els sis policies s'enfrontaran a una acusació d'homicidi imprudent. Els agents buscaran llavors una sortida pel seu compte que acabarà separant-los i complicant encara més la situació. La primera temporada del thriller policíac constarà de sis episodis de 50 minuts de durada cadascun.Sorogoyen considera que la sèrie està estrictament "enganxada a la realitat i a l'època en què vivim, però no jutja, no alimenta estereotips, no caricaturitza cap col·lectiu ni es posiciona políticament". Antiavalots està rodada en més de 100 localitzacions naturals, més de 200 sets i fins i tot ha emprat un furgó policial condicionat.El repartiment de luxe de la pel·lícula compta amb els protagonismes de Vicky Luengo, Raúl Arévalo, Àlex García, Hovik Keuchkerian, Roberto Álamo, Raúl Prieto i Patrick Criado, entre molts altres. El director és un dels més reconeguts i guardonats del panorama cinematogràfic del món cinematogràfic espanyol, amb títols com Que Dios nos Perdone i El Reino.

