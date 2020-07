Salut defensa evitar el confinament «a tota costa»

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha insistit aquest dijous que l'objectiu de la Generalitat és evitar "a tota costa" decretar el confinament. Argimon ha recordat que el Govern només preveu ordenar aquesta mesura si la situació epidemiològica amenaça amb col·lapsar els hospitals. Un extrem al qual encara no s'ha arribat, segons Salut.Argimon ha reconegut que la pressió ha augmentat en l'atenció primària però que s'han reduït els diagnòstics. Així, en la darrera setmana s'han passat de 8.000 a 12.000 casos sospitosos als CAP. En canvi, els casos diagnosticats han anat a la baixa i han passat de 1.318 a 1.183 en els últims set dies.El director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, ha advertit que les xifres de pressió assistencial anticipen "futurs problemes" als CAP però ha assegurat que l'increment de pacients registrat és inferior a l'esperat.Sobre els problemes de futur, Comella preveu que l'atenció primària rebi un "impacte gran" d'activitat assistencial a la tardor perquè "haurà de diagnosticar la covid-19, que es confondrà amb la grip i altres malalties que a l'hivern es manifesten amb més intensitat".Comella ha assenyalat que volen reforçar els equips d'atenció primària amb "nous perfils" com per exemple gestors administratius o tècnics auxiliars d'infermeria. Un dels principals objectius és reduir la càrrega administrativa dels sanitaris.El director del Servei Català de la Salut també ha avançat una campanya de vacunació de la grip "contundent" entre el personal sanitari i els cuidadors de les persones més vulnerables per protegir-les al màxim.El coordinador de la unitat de seguiment del Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha posat com a exemple de gestió els brots a Lleida i a la comarca del Segrià, en relació a la possibilitat de prendre mesures sense arribar al confinament total. "El fantasma del confinament gairebé el podem deixar enrere si som responsables", ha dit, apel·lant a la responsabilitat individual.També apel·lant al comportament de la ciutadania, Argimon ha alertat de brots en punts d'afluència turística i ha demanat a la població que mantingui les mesures de distanciament, ús de la mascareta i higiene de mans encara que estigui de vacances en un altre municipi.Ara Salut posa el focus territorial en els brots a Figueres, Amposta i Castelldefels. En el cas d'Amposta s'està fent un cribatge de 700 persones d'un mateix entorn laboral, però en el cas de la capital empordanesa Salut reconeix que està sent "difícil" trobar tots els casos positius i els seus contactes. "No hem pogut agrupar-los i fer-los els tests", ha dit el coordinador de la unitat de seguiment del Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz.En paral·lel, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Esplugues de Llobregat han rebaixat la taxa de contagis per persona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor