Mor ofegada una nena de 4 anys a Alacant

Una nena de quatre anys va morir ahir dimecres ofegada després de caure a la piscina d'una urbanització de Calp (Alacant). Segons han informat a Europa Press fonts coneixedores dels fets, el succés es va produir al voltant de les 13:45h i no es va poder fer res per salvar-li la vida a la criatura.Segons expliquen els serveis d'emergències, la mare d'origen holandès es trobava a la cura del seu altre fill, un nadó de mesos, quan la nena va sortir de l'habitatge i per causes que es desconeixen va caure a la piscina. La mare va alertar immediatament als serveis sanitaris, que van realitzar maniobres de reanimació durant més de 30 minuts, però lamentablement sense resposta.

