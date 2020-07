L'Audiència Nacional jutjarà Gordó i dos exgerents més de CDC pel cas 3%

El jutge José de la Mata ha proposat jutjar l'exconseller de Justícia Germà Gordó, dos exgerents més de CDC, Daniel Osàcar i Andreu Viloca, l'exresponsable polític del partit Francesc Sànchez, i una cinquantena més de persones físiques i jurídiques en el marc del cas 3% de presumpte finançament irregular de la formació fundada per Jordi Pujol. Se'ls jutjarà pels delictes d'organització criminal, frau a l'administració pública, suborn, tràfic d'influències i blanqueig de capitals.En la interlocutòria, de més de 300 pàgines, el magistrat dirigeix la causa contra les formacions de CDC, el PDECat, les societats TeyCo, Urbaser, la Fundació ACS, Grupo Soler Constructoras, o Copisa, entre d'altres, i arxiva la causa per cinc persones físiques i una jurídica. Aquesta resolució del jutge posa punt final a una investigació que va començar l'any 2015 en relació a determinades actuacions irregulars de persones vinculades a l'ajuntament de Torredembarra.El magistrat situa tres estaments de l'organització criminal. Alts càrrecs de CDC, responsables públics i funcionaris de diverses administracions públiques de Catalunya, juntament amb empresaris, van posar en marxa una estructura per finançar el partit "il·legalment i de manera encoberta". Dalt de tot de l'organització hi havia Germà Gordó, Andreu Viloca i Daniel Osàcar, exgerents de CDC, que controlaven i feien seguiment de les licitacions d'obra pública i serveis oferts en administracions controlades per CDC (ajuntaments, diputacions, organismes dependents de la Generalitat...).Gordó, Viloca i Osàcar, diu el jutge, "influïen en els responsables d'aquests organismes per aconseguir que les adjudicacions anessin a les empreses connivents o associades a aquest pacte criminal". Tots tres duien els comptes, materialitzaven el seguiment dels deutes pendents, les adjudicacions donades i "per descomptat" rebien els pagaments.

