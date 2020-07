El TSJC avala (de moment) la Zona de Baixes Emissions

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat dues peticions de mesures cautelars contra la Zona de Baixes Emissions (ZBE), que prohibeix la circulació dels vehicles més contaminants en 95 kilòmetres quadrats de Barcelona i els municipis circumdants a les rondes.Les mesures cautelars havien estat sol·licitades per la Plataforma d'Afectats per les Restriccions Circulatòries i la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers i l'alt tribunal les ha rebutjat totes dues. Des de l'Ajuntament s'entén la decisió com el primer aval judicial a la mesura, impulsada conjuntament amb la Generalitat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. El TSJC ha destacat les mesures cautelars però la seva decisió no entra en el fons de la mesura de restricció del trànsit.L'Ajuntament de Barcelona ha celebrat la resolució del TSJC i el govern municipal interpreta que és el primer pas per a un aval judicial complet a la ZBE. "Les resolucions apunten que hi ha un imperatiu legislatiu que és preservar la salut dels veïns", ha valorat el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia.Badia interpreta que la resolució judicial "dona la raó" al consistori i insta a l'aplicació de les restriccions de la ZBE de manera "immediata".La decisió judicial arriba després que les administracions anunciessin l'ajornament de les multes de la ZBE fins al 15 de setembre. Inicialment les multes s'havien d'activar l'1 d'abril però l'entrada en vigor de l'estat d'alarma ha endarrerit el desplegament del règim sancionador.

