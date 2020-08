Com ha assolit Catalunya el rècord de recollida selectiva?

Motivació econòmica per reciclar

Hi ha dos grans factors que expliquen el gran increment en la recollida selectiva del darrer any. Per una banda, la implementació del porta a porta o altres models de recollida eficients. Per l'altra, una conscienciació ciutadana en un any marcat per l'esclat de l'emergència climàtica i l'efecte Greta Thunberg."Cada vegada més s'exerceix el poder del comprador i les marques canvien", assegura ael director de l'Agència de Residus de Catalunya. Destacaperò els exemples d'empreses que en els darrers mesos han fet canvis per facilitar un consum més sostenible i reduir envasos és inacabable.Però si el got mig ple indica que Catalunya ha assolit el seu rècord històric de recollida selectiva, el got mig buit mostra que encara és lluny de l'objectiu europeu del 60%. "Hem de ser conscients d'on venim i que portem 20 anys de retard respecte dels països de referència a la UE", justifica Josep Maria Tost. Dues dades: quan es van activar les primeres polítiques de residus a finals dels 80 del segle XX, a Catalunya hi havia 2.000 abocadors il·legals, i la primera campanya de foment de la recollida selectiva va ser el 1999. "Hem fet molt en poc temps però queda molt per fer", afegeix.Ara bé, des de l'administració catalana la situació es veu amb cert optimisme. Actualment s'enllesteixen els treballs per tenir a punt la nova nova llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos. Un text que el Govern podria aprovar a la tardor i que, si els calendaris ho permeten, entraria al Parlament l'any vinent.Quines són les dues grans potes de la llei? La primera: que cada municipi analitzi quin model de recollida pot ser eficient per la seva realitat. I la segona i més innovadora: l'aplicació d'una taxa justa per premiar qui recicli més i qui produeixi menys residus. Una motivació econòmica per aquells que fins ara han decidit no fer-ho. És, en definitiva, un segon pas que han fet molt pocs municipis, però que en pobles com Vilablareix els permet superar any rere any el 90% de recollida selectiva.