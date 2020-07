El jutge manté el tercer grau de Forcadell i Bassa

El jutge de vigilància penitenciària 1 de Barcelona ha rebutjat suspendre el tercer grau de Carme Forcadell i Dolors Bassa, tal com demanava la Fiscalia. D'aquesta manera, les dues dirigents independentistes continuaran en règim de semillibertat fins que el jutge resolugui els recursos interposats pel ministeri fiscal. El jutge argumenta que no es pot suspendre cautelarment el tercer grau abans del recurs al Tribunal Suprem.En les pròximes hores, el jutge s'ha de pronunciar sobre els casos de Josep Rull i Jordi Turull després d'enviar dimarts a la presó Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuxiart i Joaquim Forn. El cas de Forcadell estava pendent de resoldre's i finalment avui s'ha concretat.La Fiscalia ha presentat recurs aquest matí contra el tercer grau de Rull, Turull i Bassa. Argumenta en el mateix sentit que la resta de presos: sosté que la gravetat de la pena no hauria de permetre accedir de manera tan ràpida al tercer greu, que alhora és incompatible amb els objectius de la reinserció i reeducació de la condemna imposada pel Tribunal Suprem. Així mateix, remarca que els presos no han canviat l'actitud respecte els delictes pels quals van ser condemnats, no han accedit a un tractament penitenciari adequat per a la sedició i, amb l'accés a permisos quan encara no s'ha complert ni una quarta part de la condemna, es buida de contingut la pena del Suprem.Sigui com sigui, els presos -excepte Forcadell i Bassa- tornen a la presó. Tornen a la situació del segon grau, però sense 100.2. Per tant, no podran sortir del centre fins que les juntes de tractament no es reuneixin per avaluar de nou la seva situació i decideixin què els convé per al seu programa de tractament individualitzat. Mentre això no passi, els presos tindran un segon grau "estricte", sense sortides habituals de la presó. Paral·lelament hi ha els permisos, però només hi poden accedir Sànchez, Cuixart i Forn perquè han complert una quarta part de la condemna, i també han de ser acordats en junta de tractament.Ara com ara, l'aplicació de l'article 100.2 està recorreguda en tots els casos per part de la Fiscalia. Fins a la resolució del Suprem de la setmana passada, això no tenia caràcter suspensiu i les sortides a treballar eren vigents fins que un jutge digués el contrari. Ara, però, els recursos de la Fiscalia tenen caràcter suspensiu per tant, el jutge podria suspendre els que tenen concedits fins ara. En última instància, qui hauria de resoldre el 100.2 és el Suprem, que ja l'ha tombat en el cas de Carme Forcadell. Per tant, tot fa pensar que arribat el cas faria el mateix amb la resta de presos. De tota manera, la Fiscalia ja ha demanat que se suspenguin tots així que ens els propers dies l'alt tribunal es podria pronunciar al respecte i bloquejar també aquesta via.

