Més de 900 treballadors per identificar positius de Covid-19 a Catalunya

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que hi ha més de 900 treballadors dedicats a identificar els casos positius de Covid-19 a Catalunya i els seus contactes. Dimarts, la consellera va xifrar en 928 el personal dedicat a aquesta tasca, amb capacitat d'ampliar-se a 2.000.Avui, Vergés ha insistit que el volum de treballadors pot variar en funció de la situació epidemiològica. Ara hi ha 568 persones contractades als CAP, 240 professionals de serveis de vigilància epidemiològica i 120 rastrejadors que contacten per telèfon amb els sospitosos de ser positius."Hem d'estar preparats per si hi ha pujades fortes", ha dit Vergés, que ha insistit en la necessitat de trencar les cadenes de contagi i respectar les mesures de prevenció.

