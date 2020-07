La Fiscalia i la Generalitat demanen penes de presó pel tall de la Meridiana

La Fiscalia i la Generalitat han demanat penes de presó per una persona que va participar en el tall de l'avinguda Meridiana de Barcelona els dies posteriors a la sentència de l'1-O. El jove va ser detingut pels Mossos el 18 d'octubre de l'any passat i se l'acusa d'atemptat a l'autoritat i lesions lleus, perquè la versió policial diu que un dels agents es va fer mal al dit.El fiscal demana per al jove una pena de dos anys de presó i una multa de 1.080 euros, així com una indemnització de 1.350 euros per a l'agent. La Generalitat, per la seva banda, demana sis mesos de presó i 720 euros de multa, però eleva la indemnització a l'agent fins a 4.609 euros. La informació l'ha avançada eldiario.es aquest matí.Segons l'informe de la metgessa forense, l'agent va tenir una contusió al dit i va haver de portar una fèrula durant cinc dies, i va estar deu dies de baixa. Segons ha informat Alerta Solidària, que porta la defensa de l'acusat, "tant l'acusació com les suposades seqüeles es basen exclusivament en la versió dels Mossos, sense que hagin aportat cap prova dels fets ni de les suposades seqüeles".En aquest sentit, el col·lectiu d'advocats lamenta que de nou al jutge li serveix només la versió policial per portar a judici "la dissidència política" i denuncien una voluntat "d'atemorir els moviments populars i dissuadir les protestes".

