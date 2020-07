Jové i Salvadó, a les portes del judici pels preparatius de l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat els recursos presentats per Josep Maria Jové i Lluís Salvadó contra el seu processament pels preparatius de l'1-O. La interlocutòria confirma, com ja va fer la magistrada instructora a l'abril, el seu processament pels delictes de desobediència, prevaricació, malversació i revelació de secrets i conclou que durant la investigació al jutjat d'instrucció 13 no es van vulnerar els seus drets fonamentals i de defensa, ni tant sols quan se'ls van punxar els telèfons i es van escorcollar els seus despatxos i domicilis el 20-S. Fiscalia, Advocacia de l'Estat i Vox s'havien oposat als recursos.En la seva interlocutòria de 32 pàgines, la sala civil i penal rebat un a un tots els arguments dels processats. Així, considera que no hi ha hagut indefensió per part de Jové i Salvadó ni s'han vulnerat els seus drets, ja que mentre eren investigats al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, a partir de setembre del 2017 fins que van ser elegits diputats al Parlament el desembre del 2017, es van poder defensar plenament. A més, també nega que s'hagin incorporat proves d'altres processos on no estiguessin presents, i diu als advocats que no n'han aportat cap exemple. L'escrit recorda que la investigació inicial d'Instrucció 13 era pel suposat espionatge fiscal de la Generalitat als ciutadans i el possible camuflatge de 400 milions dins del pressupost del Govern per organitzar l'1-O. Per això es va dirigir la investigació contra el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda.Els magistrats també diuen que el delicte de prevaricació es basa en el conveni entre Vicepresidència i l'Idescat per accedir a dades del cens per només elaborar el cens electoral per al referèndum independentista. També diu que el delicte de malversació, tot i que s'hagi jutjat al Tribunal Suprem sense la presència de Salvadó i Jové, també es pot aplicar als ara dos processats, perquè tots dos formaven part del control de la despesa de la Generalitat.A Salvadó li recorda específicament que el programa per millorar la hisenda catalana preveia escenaris post-referèndum quan el TC ja l'havia impugnat i havia recordat que la Generalitat no podia gestionar impostos no cedits.Per últim, considera proporcionals les mesures cautelars de compareixença mensual als jutjats, sigui el més proper a casa seva o al mateix TSJC, prop del Parlament on treballen, a més de lliurar el passaport per no marxar a l'estranger.A finals de juny Jové i Salvadó van pagar 1,6 milions d'euros de fiança gràcies a les aportacions de la Caixa de Solidaritat. Jové té pendent una altra fiança, de 2,8 milions, que el Tribunal de Comptes ha de determinar si està abonada amb la causa de l'1-O al Tribunal Suprem.

