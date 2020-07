Les peticions d'Oriol Mitjà per controlar els nous brots de coronavirus: «El sistema actual no és fiable»

1/6 La #tarjeta_Covid_19 tiene bondades e inconvenientes



¿No estaríais más tranquilos si supierais que no hay nadie infeccioso en el metro, el avión, o al entrar en la oficina o el centro comercial?



Ya aceptamos que se vigile que nadie entra con armas en el aeropuerto. pic.twitter.com/ZYu5tZqN4R — Oriol Mitjà (@oriolmitja) July 30, 2020

4/6 #tarjeta_covid modalidad con pasaporte inmunitario



Todavía no es adecuada por la limitada precisión de los test serológicos rápidos, y el escaso conocimiento de la inmunidad. Tal vez se pueda usar en el futuro con test ELISA y si la inmunidad es protectora y duradera. — Oriol Mitjà (@oriolmitja) July 30, 2020

L'investigador Oriol Mitjà es mostra molt crític amb sistema actual de la Generalitat i de l'Estat per combatre la nova onada de brots de coronavirus. A través d'un fil de piulades, s'ha posicionat a favor d'una targeta que acrediti si una persona té risc de ser contagiosa de la Covid-19 o no, per assegurar espais com els avions, el metro o a la feina."Aquesta és una mesura d'emergència i extraordinària amb durada limitada. Els experts en bioètica no serveixen només per censurar eines, sinó per ajudar en l'adaptació de l'eina a un sistema que sigui èticament acceptable", ha assegurat Mitjà, que es mostra molt crític amb les mesures d'aïllament actuals, que considera "molt poc fiables". És per això mateix que proposa la creació d'aquesta targeta o mesura d'identificació de les persones que estan lliures de coronavirus o que han passat la malaltia.Mitjà posa el cas de diverses aplicacions utilitzades arreu del món, com a la Xina, on la seguretat restringeix certes llibertats individuals "en benefici de la seguretat sanitària". L'investigador assegura que amb aquest mètode es limitarà la mobilitat de manera efectiva aquelles persones que se'ls ha confirmat a través d'una PCR que tenen el virus i així no podran contagiar altres persones.

